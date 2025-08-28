Οι αρχές της Κροατίας προχώρησαν στη σύλληψη ενός στρατιωτικού αξιωματικού και της Σέρβας συντρόφου του, με την κατηγορία της κατασκοπείας, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το τοπικό γραφείο της γενικής εισαγγελίας.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, διεξάγεται ενδελεχής έρευνα για το ζευγάρι, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περαιτέρω λεπτομέρειες για τα προσωπικά στοιχεία των συλληφθέντων ή τις συγκεκριμένες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Ο πρόεδρος της Κροατίας, Ζόραν Μιλάνοβιτς, δήλωσε σε επίσημη ανακοίνωση ότι ο βασικός ύποπτος είναι ένας 54χρονος αξιωματικός του κροατικού στρατού, γνωστός με τα αρχικά J.I.

Υπόνοιες κατασκοπείας και αντιδράσεις

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι πρόκειται για πιλότο, ο οποίος είχε υπηρετήσει στην KFRO, την ΝΑΤΟϊκή ειρηνευτική αποστολή στο Κόσοβο, ενώ από τις ίδιες πηγές επισημαίνεται ότι ο αξιωματικός και η Σέρβα φίλη του φέρονται να κατασκόπευαν υπέρ της Σερβίας. Το διεθνές πρακτορείο Reuters, ωστόσο, σημειώνει ότι δεν έχει καταφέρει να επαληθεύσει αυτές τις πληροφορίες, ενώ το Βελιγράδι μέχρι στιγμής δεν έχει εκδώσει επίσημη τοποθέτηση.

Το υπόβαθρο της υπόθεσης

Το Κόσοβο ανακήρυξε την ανεξαρτησία του από τη Σερβία το 2008, εξέλιξη που δεν έχει αναγνωριστεί από το Βελιγράδι. Η αποστολή KFOR (NATO) έχει αναλάβει την επιτήρηση της ειρήνης στην περιοχή από το τέλος του πολέμου του 1998-1999.