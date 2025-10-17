Η Χαμάς κάλεσε σήμερα τους διεθνείς μεσολαβητές να ασκήσουν πίεση για την υλοποίηση των επόμενων βημάτων της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το άνοιγμα των συνόρων, η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας, η συγκρότηση διοίκησης και η πλήρης αποχώρηση του Ισραήλ από τον θύλακα.

Οι εχθροπραξίες έχουν σε μεγάλο βαθμό σταματήσει, βάσει του σχεδίου που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και υποστηρίχθηκε από την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία. Ωστόσο, η πρόοδος παραμένει περιορισμένη, καθώς το Ισραήλ κατηγορεί τους Παλαιστίνιους μαχητές ότι καθυστερούν υπερβολικά την παράδοση των σορών νεκρών ομήρων.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε την Πέμπτη πως προετοιμάζεται για το εκ νέου άνοιγμα του περάσματος της Ράφα, στα σύνορα Γάζας – Αιγύπτου, προκειμένου να επιτραπεί η είσοδος και η έξοδος Παλαιστινίων. Δεν δόθηκε, ωστόσο, συγκεκριμένη ημερομηνία, καθώς οι δύο πλευρές εξακολουθούν να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας.

Στο πλαίσιο του σχεδίου παραμένουν ανοιχτά ζητήματα όπως ο αφοπλισμός των μαχητών και η μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας, που θεωρούνται κρίσιμα για τη σταθερότητα της περιοχής.

Τέλος, η Χαμάς επανέλαβε ότι παραμένει δεσμευμένη στη συμφωνία και στην παράδοση των σορών όλων των ομήρων, επισημαίνοντας όμως πως η διαδικασία αυτή ενδέχεται να απαιτήσει περισσότερο χρόνο.