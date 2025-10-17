Σε έναν απέραντο σκουπιδότοπο έχει μετατραπεί η Σχολή Καλών Τεχνών.

Οι εικόνες από τη Σχολή Καλών Τεχνών είναι αποκαλυπτικές: σκουπίδια, ακαθαρσίες, ενώ οι χώροι της σχολής θυμίζουν βομβαρδισμένο τοπίο.

Όπως καταγγέλλουν οι σπουδαστές, η Σχολή Καλών Τεχνών έχει μετατραπεί σε χωματερή, καθώς εδώ και εβδομάδες δεν υπάρχει προσωπικό καθαριότητας, διότι έχει λήξει η σύμβαση.

Παράλληλα, οι φοιτητές τονίζουν ότι τα μαθήματά τους καταργούνται το ένα μετά το άλλο, γιατί οι καθηγητές είτε βγαίνουν σε σύνταξη είτε γιατί λήγει η σύμβασή τους.

Οι σπουδαστές της Σχολής Καλών Τεχνών προχωρούν σε κατάληψη και καλούν σε διαμαρτυρία μπροστά στη Βουλή.