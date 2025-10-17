«Ψαλίδι» κατά 50% ή και πλήρη απαλλαγή από το τεκμαρτό εισόδημα φέρνουν σε χιλιάδες επαγγελματίες οι αλλαγές στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης που προβλέπει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο.

Με τις νέες ρυθμίσεις οι οποίες ενεργοποιούνται από τα φετινά εισοδήματα τα οποία θα φορολογηθούν το 2026 ανοίγει η βεντάλια των επαγγελματιών οι οποίοι αν και εμφανίζονται στην εφορία με εισοδήματα χαμηλότερα του τεκμαρτού εισοδήματος θα φορολογηθούν για το 50% του τεκμηρίου ενώ στη λίστα των φορολογούμενων που εξαιρούνται από το τεκμαρτό σύστημα εντάσσονται και οι νέες μητέρες.

Ποιοι εξαιρούνται

Ειδικότερα, εξαιρούνται από το τεκμαρτό εισόδημα και θα φορολογηθούν με βάση το δηλωθέν εισόδημα:

Αγρότες, ανεξαρτήτως μεγέθους δραστηριότητας.

Ελεύθεροι επαγγελματίες που αμείβονται με “μπλοκάκι”, εφόσον συνεργάζονται με έως τρεις εργοδότες.

Άτομα με αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%, λόγω περιορισμένης επαγγελματικής ικανότητας.

Καφενεία σε κοινότητες έως 500 κατοίκων ή σε νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων.

Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που συνεργάζονται με έως δύο ασφαλιστικές εταιρείες και έχουν δηλώσει ως επαγγελματική έδρα την κατοικία τους.

Νέοι επαγγελματίες κατά τα τρία πρώτα έτη από την έναρξη δραστηριότητας, προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους στην αγορά.

Μητέρες – επαγγελματίες για το έτος γέννησης του τέκνου και τα δύο επόμενα έτη.

Μειωμένο τεκμαρτό εισόδημα κατά 50%

Η μείωση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος κατά 50% εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Επαγγελματίες που παρουσιάζουν αναπηρία 67% έως 79%

Επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους και έχουν την κύρια κατοικία τους:

α) σε δημοτικές κοινότητες ή οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο των 500 κατοίκων, ή

β) σε δημοτικές κοινότητες ή οικισμούς με πληθυσμό από 500 έως 1.500 κατοίκους, εξαιρουμένων όσων βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων), ή

γ) σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100)κατοίκων.».

Γονείς μονογονεϊκής οικογένειας με ανήλικα τέκνα

Γονείς με εξαρτώμενα τέκνα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%

Γονείς πολύτεκνων οικογενειών

Εκμεταλλευτές ταξί με ποσοστό ιδιοκτησίας επί του οχήματος που δεν υπερβαίνει το 25%

Εκμεταλλευτές σχολικών κυλικείων

Δικαιολογητικά

Για την χορήγηση των εκπτώσεων η των εξαιρέσεων από την εφαρμογή του ελάχιστου ποσού του καθαρού εισοδήματος απαιτούνται κατά περίπτωση, τα εξής: