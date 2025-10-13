Δημοσιεύθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας οι αποφάσεις που είχαν εκδοθεί, με τις οποίες είχαν απορριφθεί οι προσφυγές ελεύθερων επαγγελματιών, δικηγόρων κι άλλων επιστημόνων, που ζητούσαν να ακυρωθεί ο τεκμαρτός τρόπος προσδιορισμού του ετήσιου ελάχιστου καθαρού εισοδήματος των ασκούντων ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οι ανώτατοι δικαστές έκριναν κατά πλειοψηφία, ότι ο τεκμαρτός προσδιορισμός του εισοδήματος είναι συνταγματικά ανεκτός και δεν ακύρωσαν τη σχετική απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ. Οι αιτήσεις ακύρωσης είχαν συζητηθεί στην Ολομέλεια του ΣτΕ στις 28 Μαρτίου και μετά από δύο διασκέψεις οι δικαστές κατέληξαν στην απόφαση τους. Μια απόφαση που λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης είχε δημοσιοποιηθεί το αποτέλεσμα της με επίσημη ανακοίνωση του προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Μιχάλη Πικραμένου, όπως ορίζει ο νόμος.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονταν στην ανακοίνωση και τώρα στην απόφαση, ο κάθε φορολογούμενος ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να αμφισβητήσει το τεκμαρτό εισόδημά του, εάν διαφωνεί. Του δίνεται αυτή η δυνατότητα με τους εξής τρόπους:

1) Να ασκήσει κατά της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου βάσει του τεκμαρτού εισοδήματος ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Δ.Ε.Δ.

2) Να προσφύγει παράλληλα στα Διοικητικά Δικαστήρια.

3) Να υποβάλει αίτημα ελέγχου από την ΔΟΥ που υπάγεται.