Σημαντικές μεταβολές καταγράφει η τελευταία επικαιροποίηση του Δείκτη Henley Passport Index, ο οποίος καταρτίζεται με βάση δεδομένα της IATA και αξιολογεί 199 διαβατήρια από τον αριθμό των προορισμών στους οποίους επιτρέπεται η είσοδος χωρίς βίζα.

Πρόκειται για το διαβατήριο της Σιγκαπούρης, με πρόσβαση χωρίς βίζα σε 193 προορισμούς παγκοσμίως, της Νότιας Κορέας, με πρόσβαση σε 190 και της Ιαπωνίας, με 189.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 6η θέση – από την 5η που ήταν στην προηγούμενη κατάταξη – μαζί με την Ουγγαρία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Νορβηγία, Πορτογαλία, Σουηδία δίνοντας στους κατόχους του τη δυνατότητα να ταξιδέψουν χωρίς βίζα σε 186 προορισμούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ΗΠΑ έπεσαν από την πρώτη δεκάδα, και βρέθηκαν να ισοβαθμούν στη 12η θέση με τη Μαλαισία, στην τελευταία τριμηνιαία κατάταξη. Οι πολίτες και των δύο εθνών απολαμβάνουν πρόσβαση χωρίς βίζα σε 180 από τις 227 χώρες και εδάφη που παρακολουθούνται από τον δείκτη.

Τα πιο ισχυρά διαβατήρια για το 2025