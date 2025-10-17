Από τον Νοέμβριο ξεκινά νέος γύρος ελέγχων για τα οχήματα που κυκλοφορούν χωρίς ασφάλεια, χωρίς πληρωμένα τέλη κυκλοφορίας ή χωρίς να έχουν περάσει ΚΤΕΟ. Στόχος, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, είναι να περιοριστεί το φαινόμενο των εκατοντάδων χιλιάδων οχημάτων που κινούνται στους δρόμους χωρίς να τηρούν τις βασικές τους υποχρεώσεις.

Ήδη περισσότεροι από 200.000 ιδιοκτήτες έχουν λάβει ειδοποιήσεις για παραβάσεις και καλούνται να συμμορφωθούν άμεσα. Όσοι αδιαφορήσουν, θα βρεθούν αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα, ακόμη και με αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας.

Ελέγχονται και τα ΙΧ χωρίς ΚΤΕΟ

Από τον Δεκέμβριο στο στόχαστρο μπαίνουν και τα οχήματα που δεν έχουν περάσει από τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ). Η κυβέρνηση μιλά για «κινητές βόμβες» που απειλούν την οδική ασφάλεια, καθώς ένα στα τρία αυτοκίνητα στην Ελλάδα δεν έχει ελεγχθεί τα τελευταία χρόνια.

Από τα 8,5 εκατομμύρια οχήματα που κυκλοφορούν στη χώρα:

περίπου 5 εκατ. έχουν περάσει ΚΤΕΟ,

σχεδόν 3 εκατ. όχι,

δηλαδή το 1 στα 3 δεν έχει ελεγχθεί ποτέ.

Οι πολίτες μπορούν να δουν αν το όχημά τους εντοπίστηκε μέσω των ελέγχων στην πλατφόρμα oximata.gov.gr, με χρήση των κωδικών TaxisNet. Ή στο gov.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή gov.gr > Περιουσία και Φορολογία > Οχήματα.

Ποιοι κάνουν τους ελέγχους

Οι διασταυρώσεις γίνονται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τα υπουργεία Οικονομικών, Μεταφορών, Προστασίας του Πολίτη και την ΑΑΔΕ. Για πρώτη φορά συνδυάζονται δεδομένα από όλα τα μητρώα (ΚΤΕΟ, ασφάλειες, τέλη) ώστε να εντοπιστούν όλοι οι παραβάτες.

Τα πρόστιμα

Τα ποσά ποικίλλουν ανάλογα με την παράβαση:

Ανασφάλιστα οχήματα:

1.000 € για λεωφορεία και φορτηγά

500 € για επιβατηγά

250 € για δίκυκλα

Απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας:

Πρόστιμο ίσο με το ποσό των ετήσιων τελών, συν το οφειλόμενο ποσό

Μη διενέργεια ΚΤΕΟ:

400 €

Σε περίπτωση υποτροπής, τα πρόστιμα διπλασιάζονται και αφαιρούνται πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας.

Για να επιστραφούν τα έγγραφα, ο ιδιοκτήτης πρέπει να παρουσιάσει:

απόδειξη πληρωμής του προστίμου

βεβαίωση συμμόρφωσης (ασφάλιση, ΚΤΕΟ ή εξόφληση τελών).

Αν μέσα σε τρεις μήνες ο ιδιοκτήτης εντοπιστεί ξανά με εκκρεμότητες, η αφαίρεση πινακίδων θα γίνεται αυτόματα, χωρίς νέα ειδοποίηση.

Η κυβέρνηση επιδιώκει, πέρα από την είσπραξη των οφειλών, να βελτιώσει και την οδική ασφάλεια, περιορίζοντας τα οχήματα που κυκλοφορούν χωρίς έλεγχο ή ασφάλεια.