Καθ΄ οδόν βρίσκεται ο νέος λογαριασμός των τελών κυκλοφορίας. Έως τις αρχές Νοεμβρίου, η ΑΑΔΕ θα έχει αναρτήσει τα ειδοποιητήρια για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2026 στην πλατφόρμα myCAR με την προθεσμία για την πληρωμή τους να λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Τα τέλη κυκλοφορίας παραμένουν «παγωμένα» στα ίδια επίπεδα ενώ όσοι καθυστερήσουν να τα πληρώσουν θα βρεθούν αντιμέτωποι με κλιμακωτά πρόστιμα που ξεκινούν από 25% επί του ποσού των τελών και φτάνουν έως και 100% ανάλογα με το χρόνο της εκπρόθεσμης πληρωμής τους.

Τα ποσά

Το ύψος των τελών υπολογίζεται σύμφωνα με την πρώτη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος:

Για όσα αυτοκίνητα είχαν ταξινομηθεί στην Ελλάδα έως 31 Οκτωβρίου 2010 τα τέλη καθορίζονται με βάση το κυβισμό τους. Για παράδειγμα για αυτοκίνητα με πρώτη κυκλοφορία πριν τον Οκτώβριο του 2010 κυβισμού 1.200 κ.ε. το ποσό ανέρχεται σε 135 ευρώ, για 1.600 κυβικά 280 ευρώ και για 2.000 κυβικά 690 ευρώ.

Για οχήματα που κυκλοφόρησαν από 1η Νοεμβρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2020, τα τέλη υπολογίζονται βάσει εκπομπών CO2 ενώ τα «καθαρά» απαλλάσσονται πλήρως.

Για τα πιο σύγχρονα οχήματα, που ταξινομήθηκαν από 1/1/2021 και μετά, το σύστημα είναι ελαφρώς διαφοροποιημένο, με στόχο να ενθαρρύνει τη χρήση πιο «πράσινων» οχημάτων. Όσα εκπέμπουν έως 122 γρ/χλμ απαλλάσσονται πλήρως, ενώ τα οχήματα με εκπομπές άνω των 281 γρ/χλμ καταβάλλουν 2,85 ευρώ/γραμμάριο.

Πρόστιμα

Το ποινολόγιο για τα τέλη κυκλοφορίας τα οποία δεν θα πληρωθούν στην ώρα τους προβλέπει αυτοτελές πρόστιμο που προσαυξάνει το ποσό των τελών ως εξής:

25% επί του τέλους αν τα τέλη πληρωθούν εντός του Ιανουαρίου

50% επί του τέλους αν πληρωθούν τον Φεβρουάριο, και

100% αν καταβληθεί από 1ης Μαρτίου και μετά.

Σε κάθε περίπτωση το πρόστιμο δεν μπορεί να υπολείπεται των 30 ευρώ. Για παράδειγμα για τέλη κυκλοφορίας ύψους 100 ευρώ που θα πληρωθούν Ιανουάριο του 2026 το ποσό αυξάνεται στα 125 ευρώ, αν τα εξοφλήσουν τον Φεβρουάριο του 2026 στα 150 ευρώ και από τον Μάρτιο του 2026 στα 200 ευρώ.

Τρία μυστικά

Λίγο πριν φτάσουν τα νέα τέλη κυκλοφορίας οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής: