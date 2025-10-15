Σε λίγες μέρες, μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου, θα αναρτηθούν τα νέα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα πρέπει να εξοφλήσουν τα ποσά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, καθώς από τον Ιανουάριο θα αρχίσουν να «τρέχουν» προσαυξήσεις.

Τα τέλη παραμένουν φέτος στα ίδια επίπεδα, χωρίς αυξήσεις. Όμως, όσοι καθυστερήσουν να πληρώσουν θα επιβαρυνθούν με πρόστιμο 25% τον Ιανουάριο, 50% τον Φεβρουάριο και 100% από τον Μάρτιο και μετά. Σε κάθε περίπτωση, το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κάτω από 30 ευρώ.

Ο υπολογισμός των τελών εξαρτάται από την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας του οχήματος:

Για αυτοκίνητα με πρώτη ταξινόμηση έως 31 Οκτωβρίου 2010, ο υπολογισμός γίνεται με βάση τον κυβισμό. Ενδεικτικά, για 1.200 κ.εκ. το ποσό είναι 135 ευρώ, για 1.600 κ.εκ. 280 ευρώ και για 2.000 κ.εκ. 690 ευρώ.

Για όσα κυκλοφόρησαν από 1η Νοεμβρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2020, τα τέλη καθορίζονται από τις εκπομπές CO₂.

Τα νεότερα οχήματα, με πρώτη κυκλοφορία από 1/1/2021 και μετά, απαλλάσσονται πλήρως αν εκπέμπουν έως 122 γραμμάρια CO₂ ανά χιλιόμετρο, ενώ για ρύπους άνω των 281 γρ/χλμ ο συντελεστής ανέρχεται σε 2,85 ευρώ ανά γραμμάριο.

Τρεις λεπτομέρειες που αξίζει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες: