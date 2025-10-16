Ένας Νορβηγός φρουρός ασφαλείας της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Όσλο καταδικάστηκε σε τρία χρόνια και επτά μήνες φυλάκιση για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας και του Ιράν, σύμφωνα με απόφαση του δικαστηρίου του Όσλο.

Ο 28χρονος κατηγορήθηκε ότι παρείχε πληροφορίες και σχέδια για την αμερικανική πρεσβεία από τον Μάρτιο έως τον Νοέμβριο του 2024.

από τον Μάρτιο έως τον Νοέμβριο του 2024. Λάμβανε αμοιβή 10.000 ευρώ από Ρώσους και 0,17 bitcoin από Ιρανούς για τις πληροφορίες.

και 0,17 bitcoin από Ιρανούς για τις πληροφορίες. Το δικαστήριο έκρινε πως οι πληροφορίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για άμεσες ενέργειες κατά προσώπων.

κατά προσώπων. Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε την πράξη, δηλώνοντας ότι το έκανε ως διαμαρτυρία κατά της πολιτικής των ΗΠΑ στη Γάζα.

κατά της πολιτικής των ΗΠΑ στη Γάζα. Η υπεράσπιση θεωρεί ότι οι πληροφορίες ήταν άνευ αξίας και εξετάζει το ενδεχόμενο έφεσης.

και εξετάζει το ενδεχόμενο έφεσης. Η εισαγγελία είχε ζητήσει ποινή έξι ετών και τεσσάρων μηνών.

Πιο αναλυτικά

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, ο 28χρονος Νορβηγός καταδικάστηκε για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας και του Ιράν, ενώ εργαζόταν ως φρουρός ασφαλείας στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Όσλο.

Η υπόθεση αφορούσε τη διαρροή, μεταξύ Μαρτίου και Νοεμβρίου 2024, σχεδίων και πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες και τα μέτρα ασφαλείας στην αμερικανική πρεσβεία. Οι πληροφορίες αυτές δόθηκαν με αντάλλαγμα 10.000 ευρώ από ρωσικές αρχές και 0,17 bitcoin από ιρανικές.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, οι πληροφορίες χαρακτηρίστηκαν «τέτοιου είδους που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για άμεσες ενέργειες και σωματικές επιθέσεις κατά των προσώπων που αφορούσαν».

Το δικαστήριο τόνισε επίσης πως «ο κατηγορούμενος αντιλαμβανόταν ότι η αποκάλυψη των πληροφοριών αυτών θα μπορούσε να βλάψει τα αμερικανικά συμφέροντα ασφαλείας».

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε τα γεγονότα, υποστηρίζοντας ότι ενήργησε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη στάση των ΗΠΑ στον πόλεμο της Γάζας. Ωστόσο, απέρριψε την κατηγορία της διακεκριμένης κατασκοπείας, υποστηρίζοντας πως οι πληροφορίες που διέρρευσε δεν ήταν διαβαθμισμένες.

Η υπεράσπισή του χαρακτήρισε την ερμηνεία των δικαστών ως «πολύ ευρεία» σχετικά με το τι θεωρείται παράνομη παροχή πληροφοριών.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο του, Ίνγκερ Ζαντίγκ, ο πρώην φρουρός είχε «περίπου το ίδιο επίπεδο πρόσβασης με έναν επιστάτη της πρεσβείας» και οι πληροφορίες που διέρρευσε ήταν «άνευ αξίας», χωρίς δυνατότητα να βλάψουν πρόσωπα ή κρατικά συμφέροντα.

Η δικογραφία περιλάμβανε στοιχεία ότι ο κατηγορούμενος παρέδωσε σε ρωσικές και ιρανικές αρχές, μεταξύ άλλων, ονόματα, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου και κυκλοφορίας οχημάτων διπλωματών και εργαζομένων της πρεσβείας, καθώς και μέλη των οικογενειών τους. Επίσης, παρείχε σχέδια των κτιρίων, πληροφορίες για διαδικασίες ασφαλείας και e-mail που χρησιμοποιούσαν οι νορβηγικές υπηρεσίες κατασκοπείας.

Η εισαγγελία είχε προτείνει ποινή έξι ετών και τεσσάρων μηνών, καθώς οι σχετικές κατηγορίες επισύρουν έως και 21 χρόνια κάθειρξης.