Η Χαμάς προτίθεται να επιστρέψει στο Ισραήλ τις σορούς των αποβιωσάντων ομήρων, σύμφωνα με τη συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανέφεραν χθες Τετάρτη ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Αμερικανική πηγή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, δήλωσε πως αντιπρόσωποι της Χαμάς «συνεχίζουν να μας λένε πως εννοούν να τηρήσουν τη συμφωνία». Οι δηλώσεις αυτές έγιναν λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση του Ισραήλ ότι θα επαναλάβει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα, εάν δεν επιστραφούν όλοι οι νεκροί όμηροι.

Σε ανακοίνωση του γραφείου του ισραηλινού υπουργού Άμυνας, Ισραέλ Κατς, τονίζεται ότι «αν η Χαμάς αρνηθεί να τηρήσει τη συμφωνία, το Ισραήλ, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, θα ξαναρχίσει τις μάχες για να αναλάβει δράση για την πλήρη ήττα της Χαμάς».

Αμερικανός αξιωματούχος αναγνώρισε πως υπήρξε «πολλή απογοήτευση και αγανάκτηση» μετά την επιστροφή μόλις τεσσάρων λειψάνων, προσθέτοντας ωστόσο ότι η Χαμάς «θα μπορούσε απλά να πει ‘προχωράμε’» χωρίς να επαναπατρίσει τους νεκρούς ομήρους.

Οι όροι της συμφωνίας και οι καθυστερήσεις

Η συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός, βασισμένη σε σχέδιο που είχε παρουσιάσει ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη Σεπτεμβρίου, προβλέπει ότι η Χαμάς οφείλει να επαναπατρίσει όλους τους ομήρους –ζωντανούς και νεκρούς– εντός 72 ωρών από τη διακοπή των εχθροπραξιών, δηλαδή έως το μεσημέρι της Δευτέρας (ώρα Γάζας και Ελλάδας).

Το παλαιστινιακό κίνημα απελευθέρωσε έγκαιρα τους 20 ζωντανούς ομήρους, αλλά μέχρι στιγμής έχει επιστρέψει μόνο εννέα λείψανα από τα συνολικά 28 που κρατούσε στη Γάζα: τέσσερα τη Δευτέρα, τρία την Τρίτη και δύο ακόμη την Τετάρτη.

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε νωρίτερα ότι η Χαμάς «σκάβει» για να εντοπίσει τις σορούς, προσθέτοντας: «Σκάβουν. Βρίσκουν πολλά πτώματα», απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων στο Οβάλ Γραφείο σχετικά με το αν το παλαιστινιακό κίνημα τηρεί τη συμφωνία.