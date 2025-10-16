Οι εξελίξεις στον Παναθηναϊκό είναι καταιγιστικές, καθώς μετά το θέμα του νέου προπονητή, φαίνεται πως ανοίγει πλέον και το κεφάλαιο του τεχνικού διευθυντή. Ο Γιάννης Παπαδημητρίου, που μέχρι πρότινος είχε τον ρόλο του επικεφαλής στον αγωνιστικό σχεδιασμό, βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν την έξοδο, με το μέλλον του στον σύλλογο να θεωρείται εξαιρετικά αβέβαιο.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο Έλληνας παράγοντας δεν είχε καμία ουσιαστική ενημέρωση ούτε για τη συμφωνία με την Κηφισιά σχετικά με την απόκτηση των Τεττέη και Παντελίδη, ούτε για τις προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Ράφα Μπενίτεθ. Το γεγονός αυτό ερμηνεύεται ως σαφές σημάδι ότι έχει βρεθεί εκτός του κύκλου των αποφάσεων, γεγονός που πρακτικά τον θέτει στο περιθώριο των εξελίξεων.

Την ίδια στιγμή, στο εσωτερικό του συλλόγου επικρατεί κινητικότητα για την επόμενη ημέρα. Οι «πράσινοι» έχουν ήδη ξεκινήσει διερευνητικές επαφές στην ευρωπαϊκή αγορά, με στόχο την πρόσληψη ξένου τεχνικού διευθυντή με εμπειρία και ικανότητα να χαράξει μακροπρόθεσμη στρατηγική σε συνεργασία με τη διοίκηση και τον νέο προπονητή.

Η επιλογή αυτή φαίνεται να εντάσσεται στη συνολική αναδιοργάνωση του Παναθηναϊκού, που επιδιώκει να δημιουργήσει ένα πιο σύγχρονο μοντέλο λειτουργίας, με σαφή κατανομή ρόλων και πιο επαγγελματική δομή σε όλα τα επίπεδα. Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να είναι καθοριστικές, καθώς οι αποφάσεις που θα ληφθούν, θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τη μορφή και τη φιλοσοφία του συλλόγου για τo επόμενο διάστημα.