Η ρομποτική τεχνολογία κάνει ένα ακόμη άλμα στην Κίνα, όπου η εταιρεία AheadForm Technology με έδρα τη Σαγκάη παρουσίασε το Elf V1, έναν ανθρωποειδές ρομπότ τόσο ρεαλιστικό που μπορεί να μιμείται τις ανθρώπινες εκφράσεις, να αναβοσβήνει τα μάτια του και να αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα των ανθρώπων γύρω του. Χάρη στην προηγμένη δομή του και τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που ενσωματώνει, το Elf V1 σχεδιάστηκε για να γίνει λειτουργικό μέλος της καθημερινότητας, ικανό να βοηθά, να συνομιλεί και να προσφέρει συντροφιά.

Το ρομπότ διαθέτει έως και 30 βαθμούς ελευθερίας και είναι εξοπλισμένο με σύστημα υψηλής ακρίβειας που ελέγχει τις πιο λεπτές κινήσεις του προσώπου του. Οι μηχανικοί της AheadForm συνδύασαν βιονικό δέρμα, μικροκινητήρες χωρίς ψήκτρες και συστήματα αναγνώρισης συναισθημάτων χαμηλής καθυστέρησης για να εξασφαλίσουν ότι οι εκφράσεις του είναι σχεδόν αληθινές. Το αποτέλεσμα είναι ένα πρόσωπο που κινείται, χαμογελά και συνομιλεί με συγχρονισμένες κινήσεις και φυσικό τόνο φωνής, προσφέροντας μια εμπειρία αλληλεπίδρασης που ελαχιστοποιεί το γνωστό φαινόμενο του “uncanny valley”.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι στόχος είναι να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ ανθρώπου και μηχανής, δημιουργώντας ρομπότ που κατανοούν και ανταποκρίνονται στις συναισθηματικές αποχρώσεις της ανθρώπινης επικοινωνίας. Για να το πετύχει αυτό, η AheadForm έχει ενσωματώσει συνδυασμό μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLMs) και μοντέλων όρασης και γλώσσας (VLMs), τα οποία επιτρέπουν στο σύστημα να επεξεργάζεται σύνθετα δεδομένα από χειρονομίες, εκφράσεις ή τον τόνο της φωνής του συνομιλητή. Η AI του ρομπότ μαθαίνει αυτοδύναμα να προσαρμόζεται, να βελτιώνει τη συμπεριφορά της και να επιτυγχάνει επιπέδα κατανόησης κοντά σε αυτά του ανθρώπου.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το Elf V1 σχεδιάστηκε για να ενταχθεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα — από χώρους εξυπηρέτησης και εκπαίδευσης έως οικιακή χρήση και φροντίδα ηλικιωμένων. «Πιστεύουμε ότι, αναπτύσσοντας ρεαλιστικά και εκφραστικά ρομποτικά κεφάλια, μπορούμε να ανοίξουμε μια νέα εποχή διαδραστικής και ευφυούς ρομποτικής», αναφέρει η AheadForm στην επίσημη ανακοίνωσή της.

Πριν από το Elf V1, η εταιρεία είχε παρουσιάσει τη σειρά Lan, μια πιο προσιτή εκδοχή ρεαλιστικών ρομπότ με 10 βαθμούς ελευθερίας και απαλή υφή δέρματος, σχεδιασμένων για κινήσεις που συνδυάζουν απλότητα και φυσικότητα. Με το νέο μοντέλο όμως, η AheadForm στοχεύει ψηλότερα: στη δημιουργία μηχανών που όχι μόνο μοιάζουν ανθρώπινες, αλλά κατανοούν και “νιώθουν” όπως εμείς, φέρνοντας το όραμα της καθημερινής συνύπαρξης ανθρώπου και ρομπότ ένα βήμα πιο κοντά στην πραγματικότητα.