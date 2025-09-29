Ο συνιδρυτής και επικεφαλής της Meta Platforms, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, θέλει τώρα να κατασκευάσει όπως όλα δείχνουν ανθρωποειδή ρομπότ -και για να το πετύχει αυτό βασίζεται και στα έξυπνα γυαλιά που παρουσίασε πρόσφατα.

Ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο με προσωπική περιουσία 261 δις δολάρια ο οποίος ελέγχει μεταξύ άλλων το Facebook, το Instagram και το WhatsApp, φαίνεται ότι τώρα θέλει να αναπτύξει τέτοια ανθρωποειδή ρομπότ τα οποία θα μπορούν να κάνουν, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, δουλειές νοικοκυριού.

Μια τέτοια κίνηση θα τον έφερνε αντιμέτωπο για μια ακόμη φορά με το μεγάλο του ανταγωνιστή Ίλον Μασκ, ο οποίος βρίσκεται μπροστά στην ανάπτυξη τέτοιας τεχνολογίας. Ο Μασκ πάντως εστιάζει προς το παρόν στην ανάπτυξη ανθρωποειδών ρομπότ για χρήση σε βιομηχανικές μονάδες παραγωγής.

Το μεγάλο αφεντικό της Tesla από την πλευρά του προβλέπει ότι μέχρι το 2040 θα υπάρχουν τουλάχιστον 10 δισεκατομμύρια ανθρωποειδή ρομπότ στον κόσμο, αναδιαμορφώνοντας την ιδέα του τρόπου εργασίας και ζωής – ακόμη και αν ορισμένοι ειδικοί της ρομποτικής τεχνολογίας λένε ότι μια τέτοια τεχνολογία απέχει ακόμη από το να αναπτυχθεί σε μεγάλη έκταση.

Ανθρωποειδή ρομπότ και έξυπνα γυαλιά

Αναλυτές του κλάδου της τεχνολογίας συνδέουν τώρα την προσπάθεια του Ζάκερμπεργκ για την κατασκευή ανθρωποειδών ρομπότ για χρήση σε νοικοκυριά, με την παρουσίαση των έξυπνων γυαλιών που παρουσίασε η Meta στα μέσα του Σεπτεμβρίου.

Μία από τις επιδείξεις κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης Meta στις 17 Σεπτεμβρίου υποτίθεται ότι θα περιελάμβανε έναν σεφ που θα μαγείρευε φαγητό για πάρτι με τη βοήθεια οδηγιών μέσω τεχνητής νοημοσύνης που θα μεταφέρονταν σε αυτόν από τα έξυπνα γυαλιά που θα φορούσε. Ένα τεχνικό πρόβλημα, ωστόσο, δεν επέτρεψε να παρουσιαστεί η επίδειξη αυτή, αποκάλυψε η Wall Street Journal.

Κάθε χρήστης γυαλιών Meta μπορεί να εκπαιδεύει με αυτά ένα ανθρωποειδές avatar και να συμβάλλει άθελά του στην εξέλιξη ανθρωποειδών ρομπότ, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Καταγράφοντας τέτοια οικιακά βίντεο, η εταιρεία θα μπορούσε να εκπαιδεύσει ανθρωποειδή ρομπότ που προσπαθούν να μάθουν πώς κινούνται και να κάνουν εργασίες μέσα σε ένα νοικοκυριό, σημειώνεται.

Πλέον αναλυτές της Morgan Stanley αναφέρουν στην αμερικανική εφημερίδα ότι η Meta θα μπορούσε μέσα σε δύο χρόνια να έχει πουλήσει 20 εκατομμύρια ζευγάρια των έξυπνων γυαλιών της σε χρήση σε όλο τον κόσμο. Εάν αυτό τελικά γίνει, η Meta θα μπορεί δυνητικά να επωφεληθεί για την εκπαίδευση ρομπότ με τα γυαλιά αυτά.

Οι επενδύσεις της Meta

Το Φεβρουάριο του 2025 το Bloomberg είχε πληροφορίες ότι ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ θα μπορούσε να ακολουθήσει τα βήματα του Ίλον Μασκ, καθώς η Meta Platforms φερόταν να σχεδιάζει μια σημαντική επένδυση σε ανθρωποειδή ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη.

Η Meta διαμόρφωνε ήδη από τις αρχές του 2025 νέα ομάδα εντός του τμήματος εξέλιξης υλικού Reality Labs για να ηγηθεί αυτής της πρωτοβουλίας, σύμφωνα με το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Ο τεχνολογικός γίγαντας σχεδιάζει από φέτος να αναπτύξει τα δικά του ανθρωποειδή ρομπότ, εστιάζοντας αρχικά σε οικιακές εργασίες και για αυτό το λόγο η Meta έχει ξεκινήσει από νωρίς συζητήσεις με εταιρείες ρομποτικής όπως η Unitree Robotics και η Figure AI.

Ο Μαρκ Ουίτεν, ο οποίος είχε παραιτηθεί στις αρχές του έτους από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου του τμήματος Cruise της General Motors, θα ηγούνταν της νέας ομάδας ρομποτικής.

Στόχος της Meta είναι να δημιουργήσει μια βάση για την αγορά ρομποτικής τεχνολογίας, παρόμοια με αυτή που πέτυχαν για τον κλάδο των smartphone τα μικροτσιπ για χρήση σε Android της Google και οι αντίστοιχες τεχνολογίες της Qualcomm, ανέφεραν οι αναλυτές.