Η τεχνολογική κούρσα ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα περνά πλέον σε μια νέα, εντυπωσιακή φάση, καθώς η αμερικανική εταιρεία ρομποτικής Figure AI ανακοίνωσε σχέδιο για τη δημιουργία έως και 100.000 ανθρωποειδών ρομπότ μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Μπρετ Άντκοκ, αποκάλυψε ότι έχει υπογραφεί στρατηγική συνεργασία με μία από τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες —το όνομά της δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί— με στόχο τη μαζική παραγωγή ρομπότ που θα αξιοποιηθούν τόσο σε βιομηχανικές όσο και σε οικιακές εφαρμογές. Το σχέδιο έρχεται ως απάντηση στην αυξανόμενη δυναμική της Κίνας, καθώς η κινεζική Zhiyuan Robotics έχει ήδη ανακοινώσει πως θα διαθέσει 1.000 ανθρωποειδή μέχρι το τέλος του 2025.

Σύμφωνα με τον Άντκοκ, η συμφωνία θα επιτρέψει στη Figure AI να μειώσει το κόστος παραγωγής και ταυτόχρονα να επιταχύνει τη συλλογή δεδομένων που είναι απαραίτητα για την εκπαίδευση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που θα καθοδηγούν τους ρομποτικούς «ανθρώπους». Η στρατηγική της εταιρείας βασίζεται σε δύο άξονες: αφενός την εστίαση σε μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις και αλυσίδες logistics, αφετέρου την είσοδο στην οικιακή αγορά για την παροχή υποστήριξης σε καθημερινές και απαιτητικές εργασίες. Όπως εξήγησε, είναι πιο αποτελεσματικό να επενδύσουν αρχικά σε λίγους μεγάλους πελάτες με εντατικές ανάγκες, ώστε να αναπτυχθούν κάθετα, αντί να διασκορπιστούν οριζόντια σε πολλές μικρές συνεργασίες.

Στο κομμάτι της οικιακής χρήσης, η Figure AI σχεδιάζει ρομπότ που θα μπορούν να συμμετέχουν σε μετακομίσεις, σε βαριές ή πολύπλοκες οικιακές εργασίες, αλλά και σε πιο λεπτές δραστηριότητες, όπως η φροντίδα της υγείας και η υποστήριξη ηλικιωμένων ή ευάλωτων ατόμων. Η εταιρεία έχει ήδη παρουσιάσει δύο λειτουργικά πρωτότυπα, με το δεύτερο να κινείται επτά φορές ταχύτερα από τον προκάτοχό του, φτάνοντας τα 1,2 μέτρα το δευτερόλεπτο (3,68 χλμ/ώρα). Μια τρίτη, ακόμη πιο εξελιγμένη έκδοση βρίσκεται ήδη σε φάση δοκιμών στο εργαστήριο.

Η πρόοδος είναι ραγδαία: ενώ η πρώτη γενιά κινούνταν μόλις στο 17% της μέσης ταχύτητας περπατήματος ενός ανθρώπου, η σημερινή βασίζεται σε πλήρως αυτόνομες νευρωνικές δικτυώσεις τεχνητής νοημοσύνης, που επιτρέπουν στα ρομπότ να μαθαίνουν νέα καθήκοντα χωρίς να χρειάζεται να τους προγραμματίζεται κάθε εντολή μεμονωμένα. Όπως υπογράμμισε ο Άντκοκ, η εκμάθηση μέσω τεχνητής νοημοσύνης είναι ο μόνος βιώσιμος δρόμος, καθώς θα ήταν πρακτικά αδύνατον να καταγραφούν χειροκίνητα όλοι οι πιθανοί κανόνες για κάθε εργασία.

Το φιλόδοξο αυτό σχέδιο δεν αποτελεί μόνο τεχνολογικό άλμα, αλλά και δήλωση στρατηγικής πρόθεσης των ΗΠΑ να μη μείνουν πίσω στη μάχη της ρομποτικής απέναντι στην Κίνα. Αν και παρουσιάζεται ως επένδυση σε εμπορικές και οικιακές εφαρμογές, πολλοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η δυνατότητα παραγωγής 100.000 ανθρωποειδών ρομπότ σε λίγα χρόνια θα μπορούσε να αποτελέσει και δυνητικό πλεονέκτημα σε μελλοντικές στρατιωτικές ή γεωπολιτικές ισορροπίες.

Η νέα εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής φαίνεται να ανατέλλει ταχύτερα απ’ όσο φανταζόμασταν και η Figure AI θέλει να βάλει τις ΗΠΑ στην πρώτη γραμμή αυτής της παγκόσμιας κούρσας.