“Πολύ καλά νέα στο μέτωπο των τιμών” προανήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση του στο τικ τοκ. Συγκεκριμένα ο κ.Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που οριστικοποιήθηκε σήμερα, το οποίο, όπως είπε- παρουσιάζοντας σχετικούς πίνακες- το 2023 κόστιζε 1,37 ευρώ το λίτρο, το 2024 ήταν στο 1,16 και φέτος στο 1,10.

Στην περιφέρεια είπε ήταν, αντίστοιχα, στο 1,40 το 2023, ενώ τώρα είναι 1,13 ευρώ ανά λίτρο. “‘Αλλη μια μικρή νίκη στη μάχη κατά της ακρίβειας” τόνισε ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση δίνει 200 εκ ευρώ επίδομα θέρμανσης το χρόνο, σε συμπολίτες που έχουν μεγαλύτερη κατανάλωση πετρελαίου και έχουν μεγαλύτερη ανάγκη κρατικής ενίσχυσης.