Στις 11:00 ξεκίνησε στη Βουλή η συνεδρίαση για θέματα εξωτερικής πολιτικής, όπου μεταφέρεται η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η συζήτηση προγραμματίστηκε με βάση το άρθρο 142Α του Κανονισμού της Βουλής, έπειτα από αίτημα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος αποφάσισε να διευρύνει τη συζήτηση για το παλαιστινιακό ζήτημα, αρχικά ζητηθείσα από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη.

Δείτε τη συνεδρίαση live από το επίσημο κανάλι της Βουλής.

Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Προσβάλλατε τις αξίες του ελληνικού λαού

«Επικρατεί η συναλλαγή έναντι των κανόνων. Υποχωρούν το δίκαιο και οι αξίες», είπε ανεβαίνοντας στο βήμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Επίπτωση αυτής της νέας κατάσταση ήταν το έργο Νεκρά Φύση, όπως παρουσιάστηκε στην Αίγυπτο πριν μερικές ημέρες.

Ευρωπαίοι ηγέτες σε ένα σιωπηλό φόντο, Ευρωπαίοι ηγέτες ντεκόρ μπροστά στον Τραμπ. Αυτή η εικόνα δεν είναι ένα μεμονωμένο στιγμιότυπο. Είναι το σύμπτωμα ενός κόσμου που αλλάζει ραγδαία. Επικαλούνται την πατρίδα ηγέτες που υπηρετούν τα συμφέροντα των ολιγαρχών. Σε αυτό τον φόντο ζήσαμε την τραγωδία στην Παλαιστίνη. Δύο χρόνια μετά την αποκρουστική επίθεση της Χαμάς, που καταδικάσαμε με απόλυτο τρόπο. Αλλά ήδη μετράμε πολλά χρόνια από την έναρξη της διαμάχης.

Είναι λυτρωτικό να σταματά το τέλος της εθνοκάθαρσης. Είναι σημαντικό και καθοριστικό που υπάρχει ξανά ροή ανθρωπιστικής βοήθειας. Η κατάσταση είναι εύθραυστη. Ποια είναι για εμάς η λύση; Για όσους πιστεύουμε ότι στόχος είναι η διαρκής ειρήνη. Στόχος είναι μια συμφωνία δύο κρατών, στο πλαίσιο του ΟΗΕ, δεν θα το εφεύρουμε εμείς σήμερα. Για αυτό προτείναμε να επικαιροποιήσουμε το ψήφισμα του 2015. Γιατί όχι; Και εντέλει ποιος είναι ο ρόλος της Ελλάδας εκτός από το ντεκόρ;

Το μόνο που καταφέραμε, ήταν μια φωτογραφία του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Τραμπ. Την ώρα που ο κ. Τραμπ επαινούσε τον κ. Ερντογάν και τον καθιστούμε εγγυητή της ασφάλειας, αυτόν τον οπαδό της Χαμάς. Και εμείς ντεκόρ με μαζί με άλλα ευρωπαϊκά κράτη.

«Οταν τον Μάρτιο σας ρωτούσα για το χρονοδιάγραμμα του καλωδίου, μου λέγατε ότι όλα πάνε καλά. Από τότε μέχρι σήμερα τι έχει αλλάξει, αφού “όλα πάνα καλά;” Δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα παράδοσης του έργου. Έχει βραχυκυκλώσει μετά τις αντιδράσεις της Τουρκίας» είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

Για το SAFE και τη συμμετοχή της Τουρκίας, ο κ. Ανδρουλάκης ανάφερε: «Έχετε μπερδέψει εμένα με τον κύριο Δένδια. Έλεγε τον Μάιο ότι δεν μπορεί, όταν ο κ. Γεραπετρίτης έλεγε ότι μπορεί. Εχετε μπερδέψει τα εσωκομματικά σας με την αξιωματική αντιπολίτευση. Εμεις λέμε ότι η Τουρκία δεν έχει καμία θέση στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας. Αφηστε λοιπόν τις “προϋποθέσεις”. Η Τουρκία δεν πρέπει να συμμετάσχει με κανένα τρόπο. Εμείς προτείνουμε ένα νέο Ελσίνκι. Εσείς βυθίσατε το Ελσίνκι και εσείς προσωπικά κύριε Μητσοτάκη είπατε ότι την περίοδο 2004-2009 υπήρξε αδράνεια και ακινησία. Εσείς το είπατε αυτό».

«Για εμάς είναι συμφέρον της χώρας η σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Δεν είναι όμως σημαία ευκαιρίας το Διεθνές Δίκαιο», είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Ήρθε εδώ ο Χαφτάρ και η Δυτική Λιβύη να παίζουν ένα παιχνίδι και εμείς να είμαστε οφσάιντ. Και με την Αίγυπτο, τη φίλη και σύμμαχη χώρα. Εσείς δίπλα στον κ. Σίσι καθησυχάζατε για τα ζητήματα της Μονής Σινά. Περιμέναμε όλοι έναν εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Δεν έγινε όμως, όπως όταν μας χλευάζατε και μας λέγατε προπονητές της εξέδρας, σήμερα έρχεστε να μας πείτε για την επιτυχία της ΝΔ. Ποια είναι η επιτυχία της ΝΔ; Η θρησκευτική προστασία της Αγίας Αικατερίνης. Κινδύνευσε η μόνη της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά να γίνει τζαμί; Μήπως την μπερδεύετε με την Αγία Σοφία;»

«Δεν λειτουργεί το υπ. Εξωτερικών είναι στη χειρότερη κατάσταση μετά από αρκετά χρόνια», σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Όταν δεν είσαι στο τραπέζι, κύριε Μητσοτάκη, συνήθως είσαι το μενού», πρόσθεσε.

Σχολιάζοντας τη στάση της κυβέρνησης στη σφαγή της Γάζας, ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε: «Πιο δεξιά και από τον κ. Τραμπ σταθήκατε κ. Μητσοτάκη, προσβάλλοντας τις αξίες του ελληνικού λαού».

«Φτάσατε στο σημείο να μας κάνουν μάθημα ανθρωπισμού ποιοι; Η Ακροδεξιά πτέρυγα της ΝΔ; Που στα γεγονότα της Γάζας δεν έβλεπαν τις σφαγές χιλιάδων ανθρώπων; Αυτοί που δεν έβλεπαν τα νεκρά παιδιά, είναι οι ίδιοι που δεν έβλεπαν τα εκατομμύρια Εβραίων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Είναι πάντα με τον θύτη σε βάρος του θύματος. Είναι δυνατόν τα ίδια πρόσωπα, να μας λένε και να υποστηρίζουν ότι κακώς αναγνωρίζουμε το Διεθνές Δικαστήριο, επειδή κατηγορεί τον πρωθυπουργό του Ισραήλ και τους υπουργούς του για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας;», είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Μας είπατε ότι υπονομεύουμε τη στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ. Άλλο είναι η στρατηγική σχέση και άλλο η ανοχή σε μια γενοκτονία. Θέλουμε άριστες σχέσεις με τον λαό του Ισραήλ. Αλλά δεν ξεχνάμε ότι εκατ. πολίτες είναι ενάντια με τις πολιτικές του κ. Νετανιάχου».

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα απορρίπτει, δεν θα δεχθεί τετελεσμένα στην Κύπρο»

«Προσέρχομαι στη σημερινή συζήτηση με αίσθημα ευθύνης αλλά και με διάθεση συγκλίσεων», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η Ελλάδα τα τελευταία έξι χρόνια έχει υπερασπιστεί σθεναρά τα εθνικά της συμφέροντα, υπηρετεί παράλληλα το διεθνές δίκαιο και προωθεί με συνέπεια και την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Με τις αρχές αυτές να καθορίζουν όχι μόνο τη δική μας πορεία αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αλληλοεπιδρούμε με τον κόσμο», τόνισε και προσέθεσε «έναν κόσμο μάλιστα ο οποίος μάλιστα βιώνει σήμερα μία εντελώς πρωτοφανή ρευστότητα».

Επεσήμανε ότι η Ευρώπη δοκιμάζεται από γεωπολιτικές πιέσεις στα σύνορά της, βρισκόμαστε αντιμέτωποι για πρώτη φορά μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου μ’ έναν εκτεταμένο πόλεμο στον πυρήνα της ευρωπαϊκής ηπείρου και από την άλλη η ίδια η Ευρώπη δοκιμάζεται από μεγάλες προκλήσεις στο εσωτερικό της. Μίλησε για τις νέες παγκόσμιες ισορροπίες, τις εστίες έντασης και συγκρούσεων ανά τον κόσμο και επεσήμανε ότι πέρα από τις 61 ένοπλες συγκρούσεις που μαίνονται σήμερα στον πλανήτη μας αντιμετωπίζουμε και μια σειρά άλλων πρωτοφανών προκλήσεων. Τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, την επισιτιστική ανασφάλεια, πανδημίες, μετακινήσεις πληθυσμών και φυσικά τη μεγάλη πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης η οποία αλλάζει τα πάντα γύρω μας ειδικά στον τομέα της άμυνας.

«Αντί λοιπόν να αναζητούνται οικουμενικές λύσεις σ’ αυτά τα κοινά ζητούμενα, όπως έγινε π.χ. μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς η πολυμέρεια υποχωρεί, παραδοσιακές ισορροπίες κλονίζονται και η ισχύς αντικαθιστά συχνά το δίκαιο. Και γι’ αυτούς τους λόγους καλωσόρισα το αίτημα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης του κ. Ανδρουλάκη να κάνουμε μία συζήτηση πιο ευρεία για τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και όχι μόνο για το Παλαιστινιακό και έτρεψα αυτή τη συζήτηση σε μία ουσιαστικά εφ’ όλης της ύλης ενημέρωση για την εξωτερική πολιτική γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό σε αυτή τη συγκυρία οι πολιτικοί αρχηγοί να τοποθετηθούν εντός του Κοινοβουλίου για το σύνολο των θεμάτων που απασχολούν σήμερα την πατρίδα μας. Με την ελπίδα βέβαια ότι τουλάχιστον στα θέματα εξωτερικής πολιτικής θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων γιατί οι εθνικοί χειρισμοί δεν ασκούνται ούτε στα καφενεία ούτε στα τηλεοπτικά πάνελ», τόνισε.

Είπε επίσης ότι η ενεργή διπλωματία δεν μπορεί να συγχέεται με την επαναστατική γυμναστική.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι είναι υπερήφανος γιατί η πατρίδα μας σήμερα, το 2025, στέκεται πλέον όρθια και περήφανη με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της. Ως ένας ισότιμος εταίρος στην ΕΕ αλλά και στο ΝΑΤΟ ως ένας πυλώνας σιγουριάς σε μια ταραγμένη περιοχή, ως ένας κόμβος ενέργειας, ως μια γέφυρα διεθνών συνεργασιών χωρίς να ακολουθεί τις εξελίξεις αλλά να προσπαθεί πάντα να τις διαμορφώσει. Τόνισε δε ότι είναι ένα πλεονέκτημα αυτό που κατάφερε να κατακτήσει χάρη σε μία σειρά από σωστές επιλογές.

Δεν μπορεί να μιλάει κανείς για μία ισχυρή Ελλάδα αν η χώρα δεν διαθέτει μία ισχυρή οικονομία, είπε επισημαίνοντας ότι τα οικονομικά στοιχεία έχουν αντανάκλαση στην ισχύ της χώρας και μετατρέπουν ουσιαστικά τη στιβαρή πρόοδο της οικονομίας το διεθνές της κύρος και σε μία ισχυρή αποτρεπτική δυνατότητα.

Πηγή της σκληρής ισχύος κάθε χώρας πρέπει να είναι η αποτρεπτική της δυνατότητα υπογράμμισε και υπενθύμισε ότι συζητήθηκε πρόσφατα στη Βουλή το νέο 12ετές πρόγραμμα των ενόπλων δυνάμεων ύψους 28 δισ. ευρώ το οποίο ήδη έχει αρχίσει και δρομολογείται.

Αναφέρθηκε στη συνέχεια στη σημερινή εικόνα της αποτρεπτικής μας ισχύος με την Αεροπορία να έχει 24 υπερσύγχρονα Rafale που πετούν ήδη, 42 αναβαθμισμένα F16 αναμένει να παραλάβει τα πρώτα από τα 20 F35, στο Πολεμικό Ναυτικό αναμένεται να καταπλεύσει η πρώτη φρεγάτα Belharra πριν το τέλος του έτους. Θα προστεθούν άλλες τρεις, ενώ βρισκόμαστε σε συζητήσεις με την Ιταλία για την αγορά ελαφρώς μεταχειρισμένων φρεγατών. «Ταυτόχρονα υψώνουμε την “Ασπίδα του Αχιλλέα”», απέναντι σε εναέριες σε θαλάσσιες σε υποβρύχιες απειλές. Επεσήμανε ότι πρόκειται για προγράμματα στα οποία για πρώτη φορά συμμετέχει ενεργά και η εγχώρια βιομηχανία.

«Σκοπός της πατρίδας μας είναι πάντα να διαθέτει ποιοτική υπεροχή έναντι οποιουδήποτε αντιπάλου της. Και για πρώτη φορά νομίζω ότι είμαστε σε θέση να πούμε ότι αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται», είπε ο πρωθυπουργός.

Η Ελλάδα, ανέφερε, εξελίσσεται σε ενεργειακό πυλώνα. «Πριν από 6 χρόνια εισερχόταν στη χώρα μας ποσότητα φυσικού αερίου που κάλυπτε αποκλειστικά εθνικές ανάγκες. Σήμερα από τη χώρα μας περνούν 17 δισ. κυβικά φυσικού αερίου και η χώρα μας γίνεται πάροχος ενεργειακής ασφάλειας των Βαλκανίων και με προοπτική να φτάσει έως την Ουκρανία. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικός είναι ο ενεργειακός κόμβος της πατρίδας μας», είπε.

«Οι έρευνες της Chevron αποτελούν ακόμη μια απόδειξη ότι αυτή η κυβέρνηση και ξέρει και μπορεί να ασκεί την κυριαρχία της».

Επιδιώκουμε διμερή συνεργασία με τη Λιβύη, αλλά και καλύτερο συντονισμό στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών οι οποίες έχουν μειωθεί μετά τα μέτρα που λήφθηκαν το καλοκαίρι.

Ως προς τη Συρία: μετά την πτώση Ασαντ, ανοίξαμε ως οφείλαμε διαύλους επικοινωνίας με τη νέα ηγεσία. Συναντήθηκα στη Νέα Υόρκη με τον μεταβατικό πρόεδρο Αλ-Σάρα. Εκεί του μετέφερα το μήνυμα ότι προκειμένου η Συρία να ενταχθεί στη διεθνή κοινότητα, έχει χρέος να προστατεύσει την πολυμορφία της, με αιχμή τους χριστιανικούς πληθυσμούς.

«Προχωρήσαμε στη δημιουργία δύο νέων θαλασσίων πάρκων, προστατεύοντας το περιβάλλον και επιβεβαιώνοντας στην πράξη τη δικαιοδοσία της πατρίδας στις θαλάσσιες ζώνες μας».

Για τη Γάζα, ανέφερε, «Η Ελλάδα ήταν στην πρώτη γραμμή για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Περιθάλψαμε στα νοσοκομεία μας τραυματισμένα παιδιά της Γάζας. Δεν είναι η ώρα να παίξουμε παιχνίδια εντυπώσεων. Για την Ελλάδα η αναγνώριση ενός Παλαιστινιακού κράτους θα έρθει στο τέλος.

Η Ελλάδα ταυτόχρονα ενδυναμώνει την εταιρική της σχέση με το Ισραήλ, ανεξάρτητα με το ποια κυβέρνηση κυβερνά τη συγκεκριμένη πολιτική σκηνή αλλά ενδυναμώνουμε τους δεσμούς μας και με πολλές αραβικές χώρες. Η συνεργασία μας με την Αίγυπτο αναβαθμίστηκε σε στρατηγική εταιρική σχέση.

Για τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά, είπε ότι το θέμα έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης. Το ζήτημα των δικαιωμάτων επί της Μονής δεν προέκυψε χθες.

Έκανε λόγο για προκαταρκτική κοινή κατανόηση μεταξύ των δύο πλευρών, με τον τελευταίο λόγο στην Σιναϊτική Αδελφότητα. Όπως είπε, «διασφαλίζεται ο αναλλοίωτος χαρακτήρας της Μονής στο διηνεκές». Απαγορεύεται όπως είπε «οποιαδήποτε μετατροπή της Μονής, όπως και των υπολοίπων λατρευτικών χωρών» και υφίσταται μέριμνα για την παραμονή των μοναχών. Το Σινά καθίσταται ένα από τα επίκεντρα της Ορθοδοξίας με την Ελληνική Πολιτεία να είναι εμπράκτως παρούσα.

«Από τον Σεπτέμβρη του 2023 η κυβέρνηση έκανε μια ξεκάθαρη επιλογή: να εντάξουμε τις διμερείς μας σχέσεις σε έναν διάλογο τριών πυλώνων. Και μέσω αυτού του δρόμου αποκαταστήσαμε ένα πλέγμα επαφών και ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας παρά τις μεγάλες διαφορές μας. Το αποτέλεσμα: οι παραβιάσεις στο Αιγαίο να μειωθούν καθέτως. Πρακτικά εχουν μηδενιστεί. Γιατί και πώς κάποιοι κατακρίνουν τόσο εύκολα αυτή την πολιτική των ήρεμων νερών; Τι θέλουν; Φουρτούνες; Ατυχήματα και εντάσεις;», είπε.

Ο κ. Μητσοτάκης έθεσε ως προϋπόθεση για τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο την επίλυση του Κυπριακού. Η Ελλάδα στηρίζει την επανέναρξη του διαλόγου στη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας και μετείχε στον διάλογο. «Η Ελλάδα απορρίπτει, δεν θα δεχθεί τετελεσμένα στην Κύπρο», τόνισε, διευκρινίζοντας ότι υπάρχει συναντίληψη με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη. «Για την Τουρκία μπορεί η μόνη λύση στο Κυπριακό να είναι η λύση των δύο κρατών. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχτεί ποτέ αυτή τη λύση».

Για το Ουκρανικό, ανέφερε ότι από την πρώτη στιγμή η Ελλάδα καταδίκασε τη ρωσική επιθετικότητα. «Δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε κατοχές και τετελεσμένα. Διαφορετικά κανείς στην Ευρώπη δεν θα μπορεί να είναι ασφαλής. Στην Ευρώπη η Ελλάδα πλέον προσέρχεται ως ισοδύναμος εταίρος», ανέφερε.

Η Ελλάδα ζητά την άρση του casus belli και επιμένει ότι η μόνη διαφορά είναι η οριοθέτηση της ΑΟΖ και η υφαλοκρηπίδα. «Μέχρι να καταφέρουμε να φτάσουμε να έχουμε ουσιαστική συζήτηση για την εκκρεμότητα αυτή η πατρίδα μας κινείται με σχέδιο και ευθύνη», είπε, και υπενθύμισε τις εξελίξεις με τη συμμετοχή της Chevron και τις εξελίξεις στα θαλάσσια πάρκα. «Πρόκειται για κινήσεις που επιβεβαιώνουν ότι δεν επιδιώκουμε τη διπλωματία της αδράνειας αλλά της δράσης», είπε.