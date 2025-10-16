«Τα λεφτόδεντρα τα βρίσκεται μονάχα για τους εξοπλισμούς», τόνισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση για τη στάση της κυβέρνησης στον πόλεμο στη Γάζα.

Ο ίδιος κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «καταγραφήκατε στην πλευρά των γενοκτόνων και αυτή θα είναι μια ντροπή που θα σας ακολουθεί για πάντα», κατά τη διάρκεια της συζήτησης των πολιτικών αρχηγών στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική.

Στην αρχή της ομιλίας του, ο κ. Κουτσούμπας αναφέρθηκε στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο, που ψηφίστηκε λίγο πριν από τη συνεδρίαση των πολιτικών αρχηγών, επισημαίνοντας πως «μπορεί να μην τολμήσατε να έρθετε στη Βουλή τις προηγούμενες δύο μέρες για να υπερασπιστείτε το αντεργατικό σας έκτρωμα, όμως και το σημερινό θέμα δεν είναι άσχετο. Θα μπορούσατε να συγχωνεύσετε τις δύο συνεδριάσεις σε μία».

Υπογράμμισε ότι η πολιτική της κυβέρνησης συνδέει τους εργασιακούς περιορισμούς με την εξωτερική πολιτική, σημειώνοντας πως «μιλάμε για τους μεγάλους κινδύνους που τον εμπλέκεται με την πολιτική σας… Πίσω από τα επιχειρήματα της κ. Κεραμέως, αυτό που επί της ουσίας που λέτε στους εργαζόμενους, είναι τα κεφάλια μέσα, μην μιλάς γιατί αυτό απαιτεί το εθνικό συμφέρον».

Αναφερόμενος στους αμυντικούς εξοπλισμούς, τόνισε πως «εσείς τα λεφτόδεντρα τα βρίσκεται μονάχα για τους εξοπλισμούς. Συνεχίζετε το προίκισμα του Ζελένσκι με εξοπλισμό, απέναντι στο ΝΑΤΟ και τη Ρωσία».

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία, σχολίασε ότι υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής της Ελλάδας, υπογραμμίζοντας πως «ο κ. Γεραπετρίτης όταν ρωτήθηκε για την αποστολή ελληνικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, απήντησε πως τέτοια συζήτηση είναι πρόωρη. Καταλάβαμε όλοι τι εννοεί. Δεν θα σας περάσει».

Στη συνέχεια, επεσήμανε: «Αυτή είναι η Ελλάδα πυλώνας σταθερότητας που λέτε και ξανά λέτε. Μια Ελλάδα βαθιά χωμένη στους ανταγωνισμούς».

Πρόσθεσε ειρωνικά ότι «μπορεί και εσείς κ. Μητσοτάκη να έχετε μπει στο φαν κλαμπ του Τραμπ, όπως ο κ. Βελόπουλος, ο κ. Γεωργιάδης και παλαιότερα ο κ. Τσίπρας που τον έλεγε ‘διαβολικά καλό’».

Αναφερόμενος στη Γάζα, υπογράμμισε πως «δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην χαίρεται που απελευθερώθηκαν οι 2.000 Παλαιστίνιοι από τα μπουντρούμια του κατοχικού κράτους του Ισραήλ» και πως χαίρεται για την επιστροφή των Παλαιστινίων στον τόπο τους, όπως και για την απελευθέρωση των ομήρων και κρατουμένων.

Επιτέθηκε εκ νέου στον πρωθυπουργό λέγοντας πως «δεν τολμήσατε να αρθρώσετε λέξη για τη γενοκτονία που συντελέστηκε εκεί» και πρόσθεσε ότι «κανείς δεν θα ξεχάσει κ. Μητσοτάκη ότι επισκεφθήκατε το Ισραήλ. Ελπίζουμε να είστε ικανοποιημένος με τους 68.000 νεκρών».

Σχολιάζοντας τη θέση του πρωθυπουργού για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους «στο τέλος της διαδικασίας», τη χαρακτήρισε «στήριξη της βαρβαρότητας του κατακτητή».

Κατά τον ίδιο, «το σχέδιο Τραμπ, για το οποίο εσείς της κυβέρνησης απροκάλυπτα πανηγυρίζετε, προβλέπει τη μετατροπή της Γάζας σε προτεκτοράτο των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Το Ισραήλ που το παρουσιάζετε ως παντοδύναμο, προσήλθε ως απομονωμένο διεθνώς».

Συνεχίζοντας, ανέφερε πως «δεν πρόκειται να πάρουμε τα μάτια μας από τη Γάζα, από την Παλαιστίνη και να ενημερώνουμε τον ελληνικό λαό».

Επισήμανε ότι «αυτή τη φωνή των λαών έφεραν μες την Κνεσέτ και οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισραήλ, προσφέροντας μια ανάσα. Η μοναδική δημοκρατία στη Μέση Ανατολή, όπως αποκαλείτε το Ισραήλ, τους έβγαλε έξω αυτούς τους βουλευτές σηκωτούς».

Με σκωπτική διάθεση ρώτησε τον πρωθυπουργό «πώς νιώσατε για τον ρόλο ντεκόρ στην Αίγυπτο; Την ώρα που ο Ερντογάν υπέγραφε τη συμφωνία και ο Τραμπ του έπλεκε το εγκώμιο;», απευθύνοντας το ίδιο ερώτημα και προς τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο.

Απαντώντας σε αναφορές του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, περί αντισημιτισμού, ο κ. Κουτσούμπας υπογράμμισε: «Εδώ από έξω στη Βουλή έχει μια τιμητική πλάκα για τους Εβραίους βουλευτές του Ολοκαυτώματος. Οι τρεις από τους οκτώ ήταν βουλευτές του ΚΚΕ. Για να ξέρετε σε ποιους απευθύνεστε. Ο κ. Γεωργιάδης έκανε καριέρα αντισημιτισμού και τώρα τα έχει γυρίσει».

Τέλος, σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, σημείωσε πως «το ζήτημα δεν είναι αν θα γίνεται διάλογος μεταξύ δύο κρατών, αλλά με ποιο περιεχόμενο γίνεται».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι παρουσιάζει ως «ήρεμα νερά» μια κατάσταση που κρύβει επικίνδυνες διεκδικήσεις, επισημαίνοντας πως «το ΚΚΕ εξ’ αρχής αποκάλυψε ότι τα ‘ήρεμα νερά’ αποτέλεσαν κυβερνητικό κατασκεύασμα». Επίσης, άσκησε κριτική στο σχέδιο διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ.