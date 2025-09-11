Στην πολιτική επικαιρότητα, την οικονομία, την εξωτερική πολιτική και τα εθνικά θέματα αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε συνέντευξή του στο OT Forum, όπου μίλησε στους δημοσιογράφους Ελένη Στεργίου, Αλεξάνδρα Φωτάκη και Γιάννη Μπασκάκη.

Ο κ. Κουτσούμπας έκανε λόγο για βαθιά απογοήτευση και οργή στον ελληνικό λαό, υπογραμμίζοντας πως «έχει υποφέρει πάρα πολλά την τελευταία εικοσαετία: από μνημόνια και κρίσεις, έως πολέμους, φυσικές καταστροφές, σκάνδαλα και διαφθορά». Ειδική αναφορά έκανε στις πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. «Η οργή είναι δικαιολογημένη, όμως πρέπει να διοχετευθεί δημιουργικά. Το ΚΚΕ καλεί τον λαό να αξιοποιήσει την πείρα του και να οργανωθεί συλλογικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

▪ Κριτική στις εξαγγελίες Μητσοτάκη

Αναφερόμενος στις πρωθυπουργικές εξαγγελίες από τη ΔΕΘ, ο ΓΓ του ΚΚΕ τις χαρακτήρισε «πολύ κακό για το τίποτα», κατηγορώντας την κυβέρνηση για «υπερπλεόνασμα 8 δισ. ευρώ που προέρχεται από την αφαίμαξη του ελληνικού λαού». Στάθηκε στην έλλειψη ουσιαστικών μέτρων για την ακρίβεια, τονίζοντας την απουσία ακόμα και μιας απλής μείωσης στους έμμεσους φόρους.

▪ Συνεργασίες και «προοδευτικές δυνάμεις»

Σχολιάζοντας τις προτάσεις περί «προοδευτικών συμμαχιών» από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Κουτσούμπας εξέφρασε τη δυσπιστία του, σημειώνοντας ότι η έννοια της προόδου έχει ευτελιστεί. «Δεν είναι πρόοδος η ενίσχυση των ίδιων σάπιων θεσμών, ούτε η στήριξη στους εφοπλιστές, τους βιομηχάνους και τις πολεμικές επεμβάσεις», είπε. «Η πραγματική πρόοδος αφορά ριζικές αλλαγές προς όφελος των εργατικών και λαϊκών συμφερόντων. Όχι τη διαχείριση του υπάρχοντος συστήματος», υπογράμμισε.

▪ Εργασία και 13ωρο

Ο κ. Κουτσούμπας επέκρινε έντονα τη νομοθέτηση του 13ώρου εργασίας για έναν εργοδότη, κατηγορώντας την κυβέρνηση για «ψεύδη» και επιστροφή «150 χρόνια πίσω». Επέμεινε ότι, αντί για εντατικοποίηση της εργασίας, η σύγχρονη εποχή απαιτεί μείωση του εργάσιμου χρόνου, με 35ωρο και πλήρη εργασιακά δικαιώματα.

▪ ΟΠΕΚΕΠΕ και σκιές διαφθοράς

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε ότι συνέβαλε στην απαξίωση της κυβέρνησης και πρόσθεσε ότι το ΚΚΕ θα συνεχίσει να μάχεται για πλήρη διερεύνηση. Αναφέρθηκε και σε νέα στοιχεία που εμπλέκουν και άλλα στελέχη της ΝΔ.

▪ Για το έγκλημα στα Τέμπη

Μιλώντας για το δυστύχημα στα Τέμπη, ο Κουτσούμπας κατηγόρησε την κυβέρνηση για «συγκάλυψη» και δήλωσε: «Ορκιστήκαμε στους γονείς των θυμάτων και στη μνήμη των παιδιών πως δεν θα το αφήσουμε να ξεχαστεί. Είναι ευθύνη όλων των κυβερνήσεων που οδήγησαν στο έγκλημα».

▪ Εθνικά θέματα και εξωτερική πολιτική

Σε σχέση με τις διεθνείς εξελίξεις και τις κινήσεις της κυβέρνησης στα εθνικά ζητήματα, ζήτησε «να κρατάμε μικρό καλάθι», εκτιμώντας ότι οι προσδοκίες θα διαψευστούν. Σχολίασε τις διεθνείς συμφωνίες (όπως αυτή με την Chevron) και τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, λέγοντας: «Δεν πρόκειται για προστασία κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά για σφοδρούς ανταγωνισμούς. Βρισκόμαστε στα πρόθυρα ευρύτερων ιμπεριαλιστικών συγκρούσεων», προειδοποίησε, μιλώντας ακόμη και για πιθανή εμπλοκή της Ελλάδας υπό το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ.

▪ Κάλεσμα για κοινωνική συμμαχία

Ολοκληρώνοντας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας κάλεσε σε μεγάλη κοινωνικοπολιτική συμμαχία, τονίζοντας πως η πραγματική αλλαγή θα έρθει «από τον δρόμο, από τον αγώνα, από την οργάνωση του λαού και όχι από υποσχέσεις κενές περιεχομένου». «Μόνο η εργατική τάξη και ο ίδιος ο λαός μπορούν να επιβάλουν ριζικές αλλαγές, με προοπτική εξουσίας διαφορετικής από τη σημερινή», κατέληξε.