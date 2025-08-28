Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, πραγματοποίησε ομιλία στη Βουλή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για το Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων. Κατά την τοποθέτησή του, άσκησε έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική, εστιάζοντας στα εργασιακά και κοινωνικά ζητήματα της τρέχουσας περιόδου.

Από την αρχή, ο κ. Κουτσούμπας συνέδεσε τη συζήτηση του νομοσχεδίου με το λεγόμενο “καλάθι της ΔΕΘ”, χαρακτηρίζοντάς το ως γεμάτο με νέα αντιλαϊκά και αντεργατικά μέτρα. Όπως τόνισε, στο κυβερνητικό πακέτο εντάσσονται η εντατικοποίηση της εργασίας, η κατάργηση δικαιωμάτων όπως οι άδειες, οι απλήρωτες υπερωρίες, αλλά και το “νέο πειθαρχικό δίκαιο”. Παράλληλα, επισήμανε ότι η κυβέρνηση προωθεί φοροαπαλλαγές και διευκολύνσεις για το μεγάλο κεφάλαιο, με τα πραγματικά οφέλη για τους εργαζόμενους να αποτελούν “περισσεύματα” από την καπιταλιστική συσσώρευση.

Κριτική στο νομοσχέδιο και τις κυβερνητικές επιλογές

Ο ΓΓ του ΚΚΕ υπογράμμισε πως η χρήση ακραίων παραπτωμάτων ως παράδειγμα από την κυβέρνηση, λειτουργεί ως πρόσχημα για την επιβολή ενός αυστηρότερου και κατασταλτικού πειθαρχικού πλαισίου στους δημόσιους υπαλλήλους. Όπως επισήμανε, το νομοσχέδιο δεν στοχεύει πραγματικά σε όσους παρανομούν, ούτε επιβραβεύει τους έντιμους εργαζόμενους. Αντιθέτως, διευρύνει τη δυνατότητα διώξεων απέναντι σε όσους αντιστέκονται στη διοικητική αυθαιρεσία, διεκδικούν δικαιώματα ή αναδεικνύουν τα προβλήματα του Δημοσίου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους πυροσβέστες, τους εργαζομένους του ΟΠΕΚΕΠΕ, εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς, που, όπως καταγγέλλει ο ίδιος, διώκονται επειδή αποκάλυψαν ελλείψεις ή απαίτησαν καλύτερες συνθήκες στους χώρους δουλειάς. Όπως επεσήμανε, το νέο πειθαρχικό επιλέγει αόριστες κατηγορίες όπως “αναξιοπρεπής συμπεριφορά” για να καταστείλει τη συνδικαλιστική δράση και να διώξει όποιους αποκαλύπτουν τις κυβερνητικές ευθύνες.

Κατάργηση μονιμότητας και αυθαίρετες ποινές

Ο κ. Κουτσούμπας σημείωσε ότι το νέο νομοσχέδιο καταργεί στην πράξη τη μονιμότητα στο Δημόσιο, θεσπίζοντας αυθαίρετες απολύσεις και υπέρογκα πρόστιμα έως 100.000 ευρώ, σε πλήρη αντίθεση, όπως είπε, ακόμα και με τα όρια που ισχύουν για τις επιχειρήσεις. Εξέφρασε την ανησυχία του για την κατάργηση της δυνατότητας ένστασης και τον περιορισμό του δικαιώματος δικαστικής προσφυγής σε περιπτώσεις παρακράτησης μισθού, ενώ κατήγγειλε ως εκβιαστική τη διαδικασία “πειθαρχικής συνδιαλλαγής” με υποχρέωση ομολογίας ενοχής έναντι ηπιότερης ποινής.

Όλα αυτά – όπως υποστήριξε – δεν αποτελούν εξορθολογισμό ή μέτρα κατά της διαφθοράς, αλλά εργαλεία φόβου και εκβιασμού για κάθε φωνή που αντιστέκεται, με στόχο τη φίμωση των δημοσίων υπαλλήλων και την προσαρμογή του κράτους στις ανάγκες της αγοράς και των επιχειρηματικών συμφερόντων.

Ιστορικές αναδρομές και πολιτική ευθύνη

Καθώς ανέτρεξε και σε ιστορικά παραδείγματα πολιτικών διώξεων δημόσιων υπαλλήλων, όπως οι περιπτώσεις των Παλαμά, Καρυωτάκη και Βάρναλη, ο κ. Κουτσούμπας κατήγγειλε την επαναφορά πρακτικών αποκλεισμού βάσει κοινωνικών φρονημάτων. Απέδωσε διαχρονική ευθύνη όχι μόνο στη σημερινή κυβέρνηση αλλά και στα κόμματα του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, που είχαν θέσει, όπως υποστήριξε, τα θεμέλια του σημερινού πειθαρχικού καθεστώτος με ασαφείς και επικίνδυνες πειθαρχικές διατάξεις.

Σχολιάζοντας τις διεθνείς εξελίξεις, μίλησε για τη συμμετοχή της χώρας σε συμμαχίες με “πολεμική εμπλοκή” και “σχέδια γεωπολιτικών ανταγωνισμών”, σημειώνοντας ότι τροφοδοτούνται νέοι κίνδυνοι και δαπάνες σε βάρος του ελληνικού λαού. Στάθηκε ιδιαίτερα στη στήριξη της κυβέρνησης προς το Ισραήλ και απαίτησε την άμεση υλοποίηση της απόφασης αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους από τη Βουλή.

Κάλεσμα για αγωνιστική αντίσταση

Ολοκληρώνοντας, ο ΓΓ του ΚΚΕ προειδοποίησε πως οι προσπάθειες επιβολής ενός κατασταλτικού καθεστώτος απέναντι στους δημοσίους υπαλλήλους δεν πρόκειται να περάσουν αναίμακτα. Παρά την ασφυκτική πολιτική και τον έλεγχο στους εργασιακούς χώρους, η αντίδραση και η αγωνιστική διάθεση αυξάνονται. Τόνισε πως ο αγώνας ενάντια στη νέα νομοθεσία θα συνεχιστεί με όλους τους μαζικούς φορείς, τα σωματεία και την κοινωνία στο πλευρό των εργαζομένων.