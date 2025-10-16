Εβδομάδα αποστολών εκτός των τειχών ξεκινά από την Κυριακή για τον Γιώργο Γεραπετρίτη ο οποίος πάντως σήμερα θα βρίσκεται στη βουλή προκειμένου να πραγματοποιήσει παρεμβάσεις ενώπιον της ολομέλειας στο πλαίσιο της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση για την εξωτερική πολιτική – που διεξάγεται κατόπιν αιτήματος του πρωθυπουργού – με επίκεντρο την κατάσταση στη Γάζα και τα ελληνοτουρκικά στον απόηχο της Νέας Υόρκης.

Πρώτος σταθμός για τον Έλληνα ΥΠΕΞ μετά τη σημερινή διαδικασία στη Βουλή – που αναμένεται να κινηθεί σε υψηλούς τόνους – τα Ιεροσόλυμα, όπου θα μεταβεί την Κυριακή για να παραστεί στη χειροτονία του νέου ηγούμενου της Μονής Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά, κ. Συμεών. Στα Ιεροσόλυμα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης σχεδιάζει να δει και τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, Θεόφιλο.

Όταν θα έχει πλέον ολοκληρωθεί και η ενθρόνιση του Συμεών – που θα γίνει στην Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά με υψηλή εκπροσώπηση από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης – ανοίγει και επίσημα πλέον, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, ο δρόμος για την ολοκλήρωση της υπό επεξεργασία συμφωνίας μεταξύ Αθήνας – Καϊρου και Μονής, με την οποία θα εξασφαλίζεται πλέον τόσο ο ελληνορθόδοξος χαρακτήρας της Μονής όσο και η βιωσιμότητα του μοναστηριού στο διηνεκές.

Τη Δευτέρα ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας θα βρεθεί στο Λουξεμβούργο για να πάρει μέρος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, το οποίο θα έχει ως θέματα στην ατζέντα το Ουκρανικό, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά το Σαρμ Ελ Σέιχ και τις σχέσεις ΕΕ – Ινδοειρηνικού.

Εκεί αναμένεται να συζητηθεί και ο ρόλος που διεκδικεί στην επόμενη μέρα στη Γάζα η ΕΕ, με την Ελλάδα να έχει δηλώσει ήδη τη βούληση να συνεισφέρει στο ανθρωπιστικό κομμάτι, στην ανοικοδόμηση μέσω οικονομικής ενίσχυσης, στη μεταφορά τεχνογνωσίας, στην οικοδόμηση θεσμών καθώς και στις διαδικασίες που θα οδηγήσουν στην έναρξη της πολιτικής διαδικασίας με στόχο τη λύση των δύο κρατών στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ.

Όπως έχει εξάλλου κάνει γνωστό ήδη ο Έλληνας ΥΠΕΞ, η Αθήνα προτίθεται να κινητοποιήσει τον ιδιωτικό τομέα για την ανοικοδόμηση της πολύπαθης περιοχής.

Αμέσως μετά το Λουξεμβούργο, ο Γιώργος Γεραπετρίτης μεταβαίνει στις 22 Οκτωβρίου στο Λονδίνο, όπου θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Σύνοδο Κορυφής της Διαδικασίας του Βερολίνου, χωρίς να αποκλείεται κατά την παραμονή του εκεί να πραγματοποιήσει και άλλες επαφές.

Την επόμενη εβδομάδα, και συγκεκριμένα την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, ο Έλληνας ΥΠΕΞ θα βρεθεί στη Βαγδάτη για διμερείς συνομιλίες με τον ιρακινό ομόλογό του, σε μια συγκυρία που οι διεθνείς προβολείς ειναι στραμμένοι στην ευρύτερη περιοχή λόγω Γάζας και συμφωνίας ειρήνης στο Σαρμ Ελ Σέιχ.

Επόμενος σταθμός μετά το Ιράκ το Μπαχρέιν. Εκεί ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα συμμετάσχει στο Manama Dialogue, μια πρωτοβουλία της κυβέρνησης του Μπαχρέιν η

οποία διεξάγεται με στόχο τη συζήτηση και ανάλυση θεμάτων που αφορούν την ασφάλεια και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η συγκεκριμένη διάσκεψη φέτος αναμένεται να επικεντρωθεί στις γεωπολιτικές προκλήσεις της περιοχής, στη θαλάσσια ασφάλεια, στη διαχείριση κρίσεων καθώς και στην ενεργειακή μετάβαση.