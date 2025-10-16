Η Nestle ανακοίνωσε ένα ευρύ σχέδιο μείωσης του προσωπικού της, που προβλέπει την περικοπή περίπου 16.000 θέσεων εργασίας παγκοσμίως μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Η κίνηση αυτή αντιστοιχεί σε περίπου 6% του συνολικού εργατικού δυναμικού της εταιρείας και εντάσσεται σε μια επιθετική στρατηγική εξοικονόμησης κόστους υπό την ηγεσία του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου, Philipp Navratil.

Ο Navratil παρουσίασε το σχέδιο στη διάρκεια της πρώτης του ενημέρωσης κερδών από την ανάληψη των καθηκόντων του τον Σεπτέμβριο, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι να «ενισχυθεί η αποδοτικότητα και η ευελιξία» της Nestle.

Η προγραμματισμένη περικοπή θέσεων αφορά κυρίως 12.000 διοικητικές θέσεις σε διάφορα τμήματα και γεωγραφικές περιοχές, καθώς και περίπου 4.000 θέσεις στη μεταποίηση και την εφοδιαστική αλυσίδα. Παράλληλα, η εταιρεία αυξάνει σημαντικά τον στόχο εξοικονόμησης κόστους, ανεβάζοντάς τον στα 3 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα (περίπου 3,77 δισεκατομμύρια δολάρια) έως το 2027, έναντι προηγούμενου στόχου 2,5 δισεκατομμυρίων φράγκων.

Η κίνηση αυτή θεωρείται ένδειξη της πιο «επιθετικής» προσέγγισης που έχει επιλέξει ο Navratil για να ενισχύσει τα λειτουργικά αποτελέσματα της πολυεθνικής σε μια περίοδο αυξανόμενων πιέσεων και κόστους παραγωγής.

Ο Philipp Navratil ανέλαβε τα ηνία της Nestle μόλις τον περασμένο μήνα, μετά την αιφνίδια απομάκρυνση του προκατόχου του Laurent Freixe. Ο Freixe απολύθηκε έπειτα από αποκαλύψεις για μια ανομολόγητη ρομαντική σχέση με υφιστάμενό του, γεγονός που προκάλεσε έντονη αναστάτωση εντός της εταιρείας και οδήγησε στη γρήγορη αναδιάρθρωση της διοικητικής κορυφής.

Παρά τις επερχόμενες περικοπές, η Nestle εμφάνισε ισχυρά αποτελέσματα στο τρίτο τρίμηνο του 2025, με οργανική αύξηση πωλήσεων 4,3%, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών και δείχνοντας σημάδια ανάκαμψης. Η εσωτερική ανάπτυξη προϊόντων ανέβηκε στο 1,5%, έπειτα από πτώση 0,4% στο προηγούμενο τρίμηνο, ενώ η συνολική απόδοση για τα πρώτα εννέα μήνες αποτυπώνει μια σταθεροποίηση της ζήτησης διεθνώς.

Η εταιρεία επανεπιβεβαίωσε τις ετήσιες προσδοκίες της, προβλέποντας περαιτέρω βελτίωση της οργανικής αύξησης πωλήσεων από τον ρυθμό του 2,2% το 2024 και διατήρηση του περιθωρίου λειτουργικών κερδών στο 16% ή υψηλότερα.

Με το νέο σχέδιο αναδιάρθρωσης, η Nestle επιχειρεί να επανακαθορίσει το μοντέλο λειτουργίας της, μειώνοντας το διοικητικό βάρος και επενδύοντας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η στρατηγική του Navratil αναμένεται να καθορίσει την πορεία της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή αυστηρής αποδοτικότητας για την κορυφαία στον κόσμο εταιρεία συσκευασμένων τροφίμων.