Ένα απίστευτο και τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη συνοικία Τσεκμεκιόι της Κωνσταντινούπολης, όταν ένας μοτοσικλετιστής επιτέθηκε σε οδηγό λεωφορείου εν κινήσει, με αποτέλεσμα το όχημα να παρασύρει μια γυναίκα και να καταλήξει πάνω σε στάση.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, το λεωφορείο της γραμμής 131T, κινούμενο με χαμηλή ταχύτητα, φέρεται να συγκρούστηκε με μια διερχόμενη μοτοσικλέτα. Ο οδηγός της μηχανής, εξοργισμένος, εισέβαλε στο εσωτερικό του λεωφορείου και άρχισε να ξυλοκοπεί τον οδηγό.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, το λεωφορείο άρχισε ξαφνικά να κινείται ανεξέλεγκτα, παρέσυρε μια πεζή γυναίκα και κατέληξε με σφοδρότητα σε στάση λεωφορείου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά της.

İstanbul Çekmeköy’de İETT’ye bağlı özel halk otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı ▪️ 131T hattında sefer yapan özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki araçlara çarptı ▪️ Otobüs şoförünün de aralarında… pic.twitter.com/v4fKcg6EIe — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 15, 2025

Συνολικά πέντε άτομα τραυματίστηκαν, όλοι επιβάτες του λεωφορείου, ανάμεσά τους και ο οδηγός, κανένας εκ των οποίων δεν φέρει σοβαρά τραύματα.

Η τουρκική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τόσο του μοτοσικλετιστή όσο και του οδηγού του λεωφορείου. Οι Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, καθώς παραμένει άγνωστο εάν το όχημα ξεκίνησε λόγω ακούσιας ενέργειας κατά τη διάρκεια της συμπλοκής ή αν ο οδηγός έχασε τις αισθήσεις του, προκαλώντας άθελά του την επιτάχυνση.

Το σοκαριστικό περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, ενώ αναμένεται να απαγγελθούν κατηγορίες και στους δύο εμπλεκομένους οδηγούς.