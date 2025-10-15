Περισσότεροι από 10 άμαχοι σκοτώθηκαν και περίπου 100 τραυματίστηκαν σε νέες επιθέσεις στο Αφγανιστάν από πακιστανικές δυνάμεις, στη διάρκεια σφοδρών συγκρούσεων που ξέσπασαν στη μεθόριο των δύο χωρών, σύμφωνα με εκπρόσωπο των Ταλιμπάν στο Χ.

Οι μάχες σημειώθηκαν στην αφγανική περιοχή Σπιν Μπόλντακ, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκαν βολές με όλμους. Ο Αλί Μοχάμεντ Χάκμαλ, εκπρόσωπος του τμήματος πληροφοριών της πόλης, δήλωσε στο AFP ότι 15 άμαχοι έχασαν τη ζωή τους. Την ίδια πληροφορία επιβεβαίωσε ο Αμπντούλ Τζαν Μπαράκ, αξιωματούχος του νοσοκομείου της περιοχής, ο οποίος ανέφερε ότι περισσότερες από 80 γυναίκες και παιδιά τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις.

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ, κατηγόρησε τις πακιστανικές δυνάμεις ότι πραγματοποίησαν «για άλλη μια φορά» επιθέσεις σε αφγανικό έδαφος, «με ελαφρά και βαρέα όπλα στην περιοχή Σπιν Μπόλντακ». Σύμφωνα με τον ίδιο, 12 άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 100 τραυματίστηκαν.

Κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Καμπούλ και Ισλαμαμπάντ

Η νέα αυτή ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών της νότιας Ασίας, που στο παρελθόν υπήρξαν σύμμαχοι, προέκυψε μετά την απαίτηση του Ισλαμαμπάντ να λάβει μέτρα η κυβέρνηση των Αφγανών Ταλιμπάν κατά ενόπλων που πραγματοποιούν επιθέσεις στο Πακιστάν, υποστηρίζοντας ότι δρουν από καταφύγια εντός του Αφγανιστάν.

Οι Ταλιμπάν, ωστόσο, αρνούνται την παρουσία πακιστανών ενόπλων στο έδαφός τους. Οι συγκρούσεις φέρεται να ξεκίνησαν το βράδυ του Σαββάτου, όταν η Καμπούλ εξαπέλυσε επιχείρηση σε τουλάχιστον πέντε επαρχίες κατά μήκος των συνόρων.

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν ανέφερε ότι οι επιθέσεις αυτές έγιναν «σε αντίποινα για επανειλημμένες παραβιάσεις και αεροπορικές επιδρομές σε αφγανικό έδαφος από τον πακιστανικό στρατό», έπειτα από εκρήξεις στην Καμπούλ.

Από την πλευρά του, το Ισλαμαμπάντ υποσχέθηκε «ισχυρή απάντηση» την Κυριακή, ενώ αναφέρθηκαν δεκάδες θάνατοι και από τις δύο πλευρές.