Σοβαρές συγκρούσεις σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου κατά μήκος των συνόρων Αφγανιστάν – Πακιστάν, με τις αρχές της Καμπούλ να ανακοινώνουν την Κυριακή ότι ο συνολικός απολογισμός των θυμάτων ανέρχεται πλέον σε τουλάχιστον 58 νεκρούς μεταξύ αυτών, 49 Πακιστανοί και εννέα Αφγανοί στρατιώτες και δεκάδες τραυματίες.

Σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπων της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, οι αφγανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις σε αντίδραση για φερόμενες αεροπορικές επιδρομές του Πακιστάν στην Καμπούλ την Πέμπτη. Αν και το Ισλαμαμπάντ δεν έχει επισήμως αναλάβει την ευθύνη, κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι η χώρα διατηρεί το δικαίωμα αυτοάμυνας απέναντι σε τρομοκρατικές απειλές που, όπως υποστηρίζουν, προέρχονται από το αφγανικό έδαφος.

Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν Ζαμπιουλάχ Μουτζαχίντ, δήλωσε ότι οι εχθροπραξίες περιορίστηκαν αργά το βράδυ του Σαββάτου, μετά από διαμεσολαβητικές προσπάθειες από το Ριάντ και την Ντόχα. Ωστόσο, κατήγγειλε πως οι πακιστανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις νωρίς το πρωί της Κυριακής.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σαχμπάζ Σαρίφ, καταδίκασε «κάθε μορφή πρόκλησης» από το Αφγανιστάν, τονίζοντας ότι «δεν θα υπάρξει συμβιβασμός στην υπεράσπιση της χώρας» και κατηγορώντας τις αφγανικές αρχές ότι παρέχουν καταφύγιο σε τρομοκρατικές ομάδες.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, έκλεισαν αρκετά συνοριακά περάσματα, μεταξύ αυτών και το σημαντικό πέρασμα του Τόρχαμ. Σύμφωνα με τοπικές πηγές, οι συγκρούσεις δεν συνεχίστηκαν την Κυριακή στις περιοχές αυτές, ενώ δεν αναφέρθηκαν απώλειες στις γραμμές των πακιστανικών δυνάμεων.

Αυξημένη ένταση και γεωπολιτικές ανησυχίες

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών έχουν επιδεινωθεί σημαντικά μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία το 2021. Το Ισλαμαμπάντ έχει επανειλημμένα κατηγορήσει την Καμπούλ ότι επιτρέπει στους Πακιστανούς Ταλιμπάν (TTP), μια οργάνωση διακριτή αλλά ιδεολογικά συγγενή με το Αφγανικό καθεστώς, να επιχειρούν από αφγανικό έδαφος.

Η στρατιωτική και πολιτική ηγεσία του Πακιστάν έχει εκφράσει ανησυχία για την αυξημένη δραστηριότητα των TTP, ιδιαίτερα στην επαρχία Χιμπέρ Παχτούνχουα, με το 2025 να διαγράφεται ως μία από τις πλέον αιματηρές χρονιές της τελευταίας δεκαετίας.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του πακιστανικού στρατού, περισσότεροι από 500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την αρχή του έτους, εκ των οποίων 311 ήταν στρατιωτικοί και 73 αστυνομικοί.

Έκθεση του ΟΗΕ έχει αναφέρει ότι οι TTP «λαμβάνουν σημαντική υποστήριξη» από τις ντε φάκτο αρχές του Αφγανιστάν, κατηγορία που η Καμπούλ απορρίπτει.

Ο Πακιστανός Υπουργός Άμυνας Χουατζά Μουχάμαντ Άσιφ, δήλωσε πρόσφατα στο Κοινοβούλιο ότι έχουν γίνει επανειλημμένες προσπάθειες για τον περιορισμό της δράσης των TTP, χωρίς όμως αποτέλεσμα. «Η υπομονή μας έχει εξαντληθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, η Σαουδική Αραβία, το Ιράν και τοΚατάρ έχουν απευθύνει εκκλήσεις προς τις δύο πλευρές για αυτοσυγκράτηση και επιστροφή στον διάλογο.