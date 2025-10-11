Σφοδρές συγκρούσεις σημειώθηκαν το Σάββατο μεταξύ των δυνάμεων των Ταλιμπάν και του πακιστανικού στρατού κατά μήκος των κοινών συνόρων, μετά τις κατηγορίες της Καμπούλ ότι το Ισλαμαμπάντ εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα στο αφγανικό έδαφος, σύμφωνα με αξιωματούχους και των δύο πλευρών που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο.

“Σε αντίποινα στα αεροπορικά πλήγματα του πακιστανικού στρατού στην Καμπούλ”, δυνάμεις των Ταλιμπάν έχουν εμπλακεί “σε βίαιες συγκρούσεις με τις πακιστανικές δυνάμεις ασφαλείας σε διάφορες περιοχές” των συνόρων, δήλωσε εκπρόσωπος μονάδας των Ταλιμπάν.

Την Παρασκευή, η κυβέρνηση των Ταλιμπάν ανακοίνωσε ότι το Πακιστάν παραβίασε τον εναέριο χώρο του Αφγανιστάν, βομβαρδίζοντας υπαίθρια αγορά κοντά στα σύνορα των δύο χωρών και “παραβιάζοντας την κυριαρχία” του αφγανικού εδάφους, ακόμη και στην πρωτεύουσα Καμπούλ.

“Πρόκειται για μια άνευ προηγουμένου, βίαιη και προκλητική πράξη… καταδικάζουμε έντονα αυτήν την παραβίαση του αφγανικού εναέριου χώρου και η υπεράσπιση του εδάφους μας είναι δικαίωμά μας”, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το αφγανικό υπουργείο Άμυνας.