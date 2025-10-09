Δύο δυνατές εκρήξεις αναστάτωσαν το βράδυ της Πέμπτης το κέντρο της Καμπούλ, πρωτεύουσας του Αφγανιστάν, περίπου στις 9:50 μ.μ. τοπική ώρα.

Οι κραδασμοί ήταν τόσο ισχυροί που έγιναν αισθητοί ακόμη και στην κατοικία του ανταποκριτή του κινεζικού πρακτορείου Xinhua, σύμφωνα με αναφορές. Πολλοί κάτοικοι ανέφεραν μέσω των κοινωνικών δικτύων ότι άκουσαν τις εκρήξεις, ενώ αρκετοί —Αφγανοί και ξένοι— έσπευσαν να αναζητήσουν καταφύγιο σε ασφαλέστερες περιοχές.

کابل سے تازہ خبر: ایک کابل کے رہائشی کا کہنا ہے کہ نامعلوم طیاروں نے شہر کے مختلف مقامات پر حملے کیے، اور دھماکوں کی آوازوں سے لوگ نیند سے جاگ اٹھے۔#KabulStrikes pic.twitter.com/8xVwP9wF9l — Haroon Anjum (@_Haroon79) October 9, 2025

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση από τις αφγανικές αρχές και δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες ή νεκροί. Οι πρώτες εκτιμήσεις αποδίδουν το περιστατικό σε πιθανή επίθεση από το Πακιστάν, ενώ υπάρχουν μαρτυρίες που κάνουν λόγο για αεροπορική επιδρομή λίγο πριν την έκρηξη.

Ο επίσημος εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιουλάχ Μουτζαχίντ, επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε πράγματι έκρηξη, ζητώντας όμως από τους πολίτες να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους.

«Ακούστηκε ο ήχος έκρηξης στην Καμπούλ. Ωστόσο, κανείς δεν πρέπει να ανησυχεί, όλα είναι καλά. Η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη και μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποια ζημιά», έγραψε στο Twitter.