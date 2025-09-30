Οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και το Ίντερνετ παραμένουν εκτός λειτουργίας για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με κατοίκους και διεθνείς οργανισμούς παρακολούθησης. Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής καμία εξήγηση για τη διακοπή.

Στο παρελθόν, οι Ταλιμπάν είχαν εκφράσει ανησυχίες για την πορνογραφία στο διαδίκτυο. Τις τελευταίες εβδομάδες, οι αρχές προχώρησαν σε διακοπές των συνδέσεων οπτικών ινών σε ορισμένες επαρχίες, επικαλούμενες ζητήματα ηθικής.

Η διεθνής οργάνωση NetBlocks αναφέρει ότι η συνδεσιμότητα στο Ίντερνετ στη χώρα έχει πέσει στο 1%. Σύμφωνα με email που απέστειλε στο Reuters, η διακοπή ξεκίνησε σταδιακά τη Δευτέρα, με το τελικό στάδιο να επηρεάζει και τις τηλεφωνικές υπηρεσίες, οι οποίες μοιράζονται κοινές υποδομές με το Ίντερνετ.

Το ιδιωτικό δίκτυο Tolo News ενημέρωσε ότι οι αρχές έδωσαν προθεσμία μίας εβδομάδας για το κλείσιμο των δικτύων 3G και 4G, επιτρέποντας μόνο τη λειτουργία του παλαιότερου 2G. Παράλληλα, το Cloudflare Radar επισήμανε ότι η Καμπούλ υπέστη τη μεγαλύτερη μείωση στη συνδεσιμότητα, με τις πόλεις Χεράτ και Κανταχάρ να ακολουθούν.

Αυστηρότεροι περιορισμοί από το καθεστώς

Οι περιορισμοί που έχει επιβάλει η ηγεσία των Ταλιμπάν, με έδρα την Κανταχάρ, έχουν ενταθεί σημαντικά. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, απαγορεύτηκε η είσοδος των γυναικών στα γραφεία των Ηνωμένων Εθνών, ενώ ήδη τους έχει απαγορευθεί η εργασία σε συγκεκριμένα επαγγέλματα και η φοίτηση στο σχολείο μετά το Γυμνάσιο.

Παρά τις απαγορεύσεις, οι Ταλιμπάν υποστηρίζουν ότι σέβονται τα δικαιώματα των γυναικών, όπως αυτά ερμηνεύονται από τον ισλαμικό νόμο. Ωστόσο, η ακτιβίστρια Σανάμ Καμπίρι τόνισε ότι οι γυναίκες έχουν αποκλειστεί από σχολεία, πανεπιστήμια, κέντρα αναψυχής και αθλητικές εγκαταστάσεις.

Σε βίντεο που απηύθυνε σε δημοσιογράφους, η Καμπίρι υπογράμμισε: “Οι Ταλιμπάν χρησιμοποιούν κάθε εργαλείο που διαθέτουν για να καταπιέσουν τον λαό. Τι άλλο θέλουν από τον καταπιεσμένο λαό μας αυτοί οι άσχετοι άνδρες από τον προηγούμενο αιώνα”.

Για πολλές γυναίκες, το Ίντερνετ αποτελεί βασικό μέσο βιοπορισμού, καθώς τους επιτρέπει να εργάζονται από το σπίτι, δεδομένων των περιορισμών στις μετακινήσεις τους. Η νέα διακοπή απειλεί να στερήσει αυτή τη δυνατότητα.

Από την ανάπτυξη στην απομόνωση

Το 2024, η Καμπούλ είχε αναδείξει ως “προτεραιότητα” την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών μήκους 9.350 χιλιομέτρων, που κατασκευάστηκε σε μεγάλο βαθμό με τη στήριξη των ΗΠΑ. Το έργο θεωρούνταν κρίσιμο για την έξοδο της χώρας από τη φτώχεια και την προσέγγισή της με τον υπόλοιπο κόσμο.

Ωστόσο, από την επιστροφή τους στην εξουσία το 2021, οι Ταλιμπάν έχουν επιβάλει σειρά απαγορεύσεων βασισμένων στη δική τους ερμηνεία του ισλαμικού νόμου, οδηγώντας τη χώρα σε αυξανόμενη απομόνωση.