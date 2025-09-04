Σε πάνω από 2.200 ανήλθαν οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους από τον σεισμό των 6 βαθμών που έπληξε τη νύχτα της Κυριακής το ανατολικό Αφγανιστάν, ενώ οι τραυματίες ξεπέρασαν τους 3.600, σύμφωνα με επικαιροποιημένο επίσημο απολογισμό που έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα οι αρχές των Ταλιμπάν.

Ο Χαμντουλάχ Φιτράτ, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, διευκρίνισε σε σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε ότι μόνον στην επαρχία Κουνάρ, 2.205 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 3.640 τραυματίστηκαν.

Η επαρχία αυτή, η οποία καλύπτεται από μεγάλα δάση, είναι αυτή που επλήγη περισσότερο στη χώρα από τον ισχυρό σεισμό των 6 βαθμών, έναν από τους πιο φονικούς στην πρόσφατη ιστορία του Αφγανιστάν.

Ο Χαμντουλάχ Φιτράτ πρόσθεσε ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται.