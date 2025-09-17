Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν προχώρησε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα σε περιορισμούς της πρόσβασης στο διαδίκτυο σε πολλές επαρχίες του Αφγανιστάν. Σύμφωνα με δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων, οι εν λόγω διακοπές στόχο έχουν την αντιμετώπιση της «ανηθικότητας» και της «ηθικής διαφθοράς» στην κοινωνία.

Στην επαρχία Μπαλχ, στο βόρειο τμήμα της χώρας, η σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω οπτικής ίνας απαγορεύτηκε πλήρως, με τις αρχές να εφαρμόζουν σχετική εντολή του ανώτατου ηγέτη των Ταλιμπάν, εμίρη Χαϊμπατουλάχ Αχουντζάντα. Ο εκπρόσωπος Τύπου της περιφέρειας, Αταουλάχ Ζαΐντ, ανακοίνωσε πως «το μέτρο αποσκοπεί στην αποτροπή της αμαρτίας» και διαβεβαίωσε ότι «εναλλακτικές επιλογές θα εφαρμοστούν προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες συνδεσιμότητας».

Σοβαρά προβλήματα επικοινωνίας στις επαρχίες

Επί του παρόντος, η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι δυνατή μόνο μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας, το οποίο, σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), αντιμετωπίζει έντονα προβλήματα λειτουργίας, επηρεάζοντας όλους τους παρόχους. Παρόμοια διακοπή της διαδικτυακής πρόσβασης έχει καταγραφεί και στις επαρχίες Μπανταχσάν, Ταχάρ στο βόρειο τμήμα, καθώς και Κανταχάρ, Χελμάντ, Ουρουζγκάν και Νανγκαράρ στο νότο.

Ωστόσο, παρά τα συνεχή ερωτήματα προς την αφγανική κυβέρνηση και το Υπουργείο Τηλεπικοινωνιών, δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επίσημο σχόλιο για τα νέα περιοριστικά μέτρα.

Ανησυχία επιχειρηματιών και αντιδράσεις

Η τεχνολογία οπτικής ίνας αποτελεί την κυρίαρχη μορφή διαδικτυακής σύνδεσης στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με εργαζόμενο σε ιδιωτικό πάροχο στην Καμπούλ, που μιλώντας ανώνυμα στο AFP, δήλωσε άγνοια σχετικά με τους ακριβείς λόγους και τις λεπτομέρειες των μέτρων.

Οι επιχειρηματίες εκφράζουν έντονο προβληματισμό. Ο Άτα Μοχάμεντ, που δραστηριοποιείται στον κλάδο του μαρμάρου στην Κανταχάρ, προειδοποίησε: «Εάν αυτά τα προβλήματα σύνδεσης δεν επιλυθούν, θα υποστούμε μεγάλες απώλειες». Επισήμανε μάλιστα πως ενδέχεται να πληγούν σοβαρά οι δραστηριότητες της εταιρείας του στη συνεργασία τους με πελάτες σε Ντουμπάι και Ινδία, λόγω αδυναμίας επικοινωνίας: «Δεν κοιμάμαι τη νύχτα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Ενημέρωσης και Πολιτισμού στη Νανγκαράρ, Κοραΐσι Μπαντλούνε, αποκάλυψε ότι το μέτρο ενδέχεται σύντομα να εφαρμοστεί σε εθνικό επίπεδο εντός των επόμενων ημερών.

Επιδράσεις και κυβερνητική επιχειρηματολογία

Σε πρόσφατο δελτίο Τύπου, το υπουργείο δήλωσε ότι σύμφωνα με έρευνες που διενεργήθηκαν στο Αφγανιστάν, «οι διαδικτυακές εφαρμογές έχουν αρνητική επίδραση στους οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και θρησκευτικούς θεσμούς της κοινωνίας και οδηγούν σε ηθική διαφθορά».