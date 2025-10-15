Δύο νέες εκρήξεις σημειώθηκαν σήμερα στο κέντρο της Καμπούλ, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται στην περιοχή, εν μέσω νέου κύματος έντασης μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν.

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, ανέφερε ότι εξερράγη ένα βυτιοφόρο που μετέφερε πετρέλαιο, καθώς και ένας ηλεκτρικός μετασχηματιστής. Οι εκρήξεις προκάλεσαν πυρκαγιές στην αφγανική πρωτεύουσα, όπου ασθενοφόρα κινούνταν στο κέντρο της πόλης, υπό αυστηρή φρούρηση από τις δυνάμεις ασφαλείας των Ταλιμπάν.

Σύμφωνα με μαρτυρίες δημοσιογράφων, σύννεφα μαύρου καπνού κάλυψαν τον ουρανό, ενώ θραύσματα γυαλιού από τα παρακείμενα κτήρια ήταν διάσπαρτα στο έδαφος.

Μόλις την περασμένη Πέμπτη, η Καμπούλ είχε συγκλονιστεί από άλλες δύο, ισχυρότερες εκρήξεις, που προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές και ανησυχία στους κατοίκους.

Οι προηγούμενες επιθέσεις, για τις οποίες η κυβέρνηση των Ταλιμπάν απέδωσε την ευθύνη στο Πακιστάν, φαίνεται πως αποτέλεσαν προμήνυμα των σημερινών φονικών συγκρούσεων στα σύνορα, όπου δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.