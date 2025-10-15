Το Παγκόσμιο Κύπελλο βρίσκεται μονάχα λίγους μήνες μακριά. Η Ελλάδα δεν θα βρίσκεται στην διοργάνωση για τρίτη συνεχόμενη φορά, αφού αποκλείστηκε και μαθηματικά έπειτα την ήττα από την Δανία με 3-1.

Χώρες όπως το Ουζμπεκιστάν και το Πράσινο Ακρωτήριο θα αγωνιστούν για πρώτη φορά στο Μουντιάλ το οποίο πλέον θα έχει 48 χώρες.

Όμως, σε τι κατάσταση βρίσκονται τα «παραδοσιακά» φαβορί των Παγκοσμίων Κυπέλλων λίγες μήνες πριν την διοργάνωση;

Ισπανία

Η Ισπανία είναι το «μεγάλο» φαβορί για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι νικητές του Euro 2024, έχουν ένα τρομερό ρόστερ και μάλιστα έχουν και τον δεύτερο -σύμφωνα με την Χρυσή Μπάλα- καλύτερο ποδοσφαιριστή στον κόσμο ο οποίος έκλεισε μόλις τα 18 του χρόνια. Βρίσκεται σε «δαιμωνιώδη» κατάσταση, καθώς δεν έχει χάσει κανένα επίσημο ματς στην κανονική διάρκεια από το 2023. Έχει ηττηθεί μόνο από την Πορτογαλία στον τελικό του Nations League τον Ιούνιο, στα πέναλτι. Μπορεί να μην έχει προκριθεί ακόμα στις λεπτομέρειες, όμως έχει κερδίσει όλα τα ματς του προκριματικού ομίλου της και η πρόκριση της δεν «χάνεται».

Γαλλία

Η Γαλλία έχει τον Ντιντιέ Ντεσάν στον πάγκο από το 2012, ο οποίος δήλωσε πως θα αποχωρήσει μετά το Μουντιάλ. Αυτό φυσικά δείχνει πως οι ποδοσφαιριστές έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στον προπονητή τους. Ο Κιλιάν Εμπαπέ και ο νικητής της Χρυσής Μπάλας, Ουσμάν Ντεμπελέ, είναι τα μεγάλα αστέρια των Γάλλων. Στον προκριματικό όμιλο τους είναι πρώτοι, ενώ προέρχονται από δύο τελικούς σε Μουντιάλ, έναν νικηφόρο και έναν στον οποίον έχασαν. Στον τελευταίο τους αγώνα «προβλημάτισαν» καθώς ήρθαν ισόπαλοι 2-2 με την Ισλανδία.

Αγγλία

Οι Άγγλοι πιστεύουν ότι υπάρχει πραγματική ελπίδα στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου έπειτα από την πρόσληψη του Τούχελ. Ο Γερμανός έχει συμβόλαιο που λήγει με τη λήξη του Μουντιάλ και ο Κέιν μέχρι στιγμής βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Αν ο επιθετικός συνεχίσει με «σπασμένα φρένα» και βρεθεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού σε αυτή την κατάσταση θα είναι ο νούμερο ένα «τρόμος» των αντίπαλων αμυντικών. Οι Άγγλοι έχουν κερδίσει 9 από τα 10 τελευταία επίσημα ματς τους και μάλιστα ήταν η πρώτη χώρα που προκρίθηκε στη τελική φάση της διοργάνωσης.

Βραζιλία

Όταν κάποιος σκέφτεται για κατάκτηση Παγκοσμίου Κυπέλλου, η χώρα που «έρχεται» στο μυαλό είναι η Βραζιλία. Έχοντας πέντε κατακτήσεις, είναι κάτι το απολύτως λογικό. Όμως η Βραζιλία δεν βρίσκεται σε καλό «φεγγάρι». Τον Μάιο γνώρισε βαριά ήττα από την Αργεντινή με 4-1 ενώ προκρίθηκε μόλις ως πέμπτη στον όμιλό της. Όμως, κάτι καινούριο υπάρχει. Ένας νέος προπονητής, του οποίου του όνομα είναι Κάρλο Αντσελότι. Οπότε, μια σύνδεση μεταξύ μιας χώρας που έχει στο «αίμα» της στο Μουντιάλ με έναν προπονητή που έχει κατακτήσει τα πάντα σε συλλογικό επίπεδο μπορεί να οδηγήσει την Βραζιλία στο έκτο της Παγκόσμιο Κύπελλο.

Αργεντινή

Η Αργεντινή υπερασπίζεται τον τίτλο, έπειτα την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2022. Κέρδισε τον νοτιοαμερικανικό προκριματικό όμιλο με διαφορά, τερματίζοντας εννέα βαθμούς πάνω από τον δεύτερο Ισημερινό. Ο Λιονέλ Μέσι δεν έχει ακόμη δεσμευτεί να παίξει στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά θα ήταν μεγάλη έκπληξη αν δεν το έκανε. Ο Λιονέλ Σκαλόνι, στην περίπτωση που ο Μέσι αποφασίσει να μην παίξει, έχει ήδη δοκιμάσει ένα δίδυμο του Λαουτάρο Μαρτίνεζ και του Χούλιαν Άλβαρες στη κορυφή της επίθεσης.

Πορτογαλία

Οι νικητές του Nations League βρίσκονται στην κορυφή του προκριματικού τους ομίλου παρά την ισοπαλία με την Ουγγαρία την Τρίτη. Ο Ρονάλντο μπορεί να γίνεται 41 ετών το επόμενο καλοκαίρι, όμως δεν φαίνεται να έχει πρόθεση να σταματήσει να σκοράρει καθώς έχει 13 γκολ στους τελευταίους 13 αγώνες της Πορτογαλίας. Με ένα σύνολο το οποίο έχει δίπλα του τους Λεάο, Ζοάο Νέβες, Βιτίνια και Νούνο Μέντες, οι Πορτογάλοι θα μπορέσουν να διεκδικήσουν σίγουρα το βαρύτιμο τρόπαιο.

Γερμανία

Η Γερμανία θα πρέπει να βελτιωθεί δραστικά σε σχέση με τα πρόσφατα μεγάλα τουρνουά αν θέλει να διεκδικήσει τον τίτλο στη Βόρεια Αμερική. Από τη νίκη της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014, έχει αποκλειστεί δύο φορές στη φάση των ομίλων και δεν κατάφερε να προχωρήσει πέρα από τα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Και δυσκολεύεται ακόμη και να προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς βρίσκεται πάνω από τη Σλοβακία μόνο λόγω της διαφοράς τερμάτων στον Όμιλο Α. Τον περασμένο μήνα έχασε από τη Σλοβακία, στην τέταρτη μόλις ήττα της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ολλανδία

Η Ολλανδία είναι σε καλή φόρμα και έχει χάσει μόνο μία φορά από τότε που η Αγγλία την νίκησε στον ημιτελικό του Euro 2024. Στα προκριματικά έχει 16 βαθμούς από έξι παιχνίδια, έχοντας πετύχει 22 γκολ έχοντας δεχθεί μόλις 3. Στα προκριματικά, ο Μέμφις Ντεπάι έχει γίνει ο κορυφαίος σκόρερ (54) και ο κορυφαίος σε ασίστ (35) της χώρας όλων των εποχών.

Ιταλία

Μπορεί η Ιταλία να είναι ένα «παραδοσιακό» φαβορί όμως από το 2006 και μετά κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Από τότε δεν έχει ξαναπεράσει σε νοκ-άουτ φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ μάλιστα «λείπει» από την τελική φάση από το 2014. Μάλιστα βρίσκεται και ακόμα μία φορά με την «πλάτη στον τοίχο» καθώς είναι δεύτερη στο προκριματικό της όμιλο πίσω από την Νορβηγία και ίσως χρειαστεί να παίξει σε μπαράζ. Αν μείνει εκτός διοργάνωσης, ο προπονητής της, Τζενάρο Γκατούζο δήλωσε πως θα φύγει μακριά από την χώρα.

Πηγή: BBC