Η Ιταλία κρατά την ανάσα της. Με δύο αγώνες να απομένουν για να ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις της Σκουάντρα Ατζούρα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, η τετράκις πρωταθλήτρια κόσμου δεν έχει εξασφαλίσει ακόμα μία θέση στο Μουντιάλ. Αν παραμείνει εκτός διοργάνωσης για τρίτη συνεχόμενη φορά ο Τζενάρο Γκατούζο δηλώνει πως είναι έτοιμος να εγκαταλείψει τη χώρα του.

Από το 2014 το Παγκόσμιο Κύπελλο έχει εξελιχθεί σε μία οδυνηρή ανάμνηση για την Ιταλία. Απούσα από τα Μουντιάλ του 2018 και του 2022, οι άλλοτε πανίσχυροι Ατζούρι βρέθηκαν ξανά στο χείλος της καταστροφής. Στην πρεμιέρα τους στην προκριματική φάση ηττήθηκαν με το βαρύ 3-0 από τη Νορβηγία στο Οσλο με αποτέλεσμα η ομοσπονδία να απαλλάξει από τα καθήκοντά της τον Λουτσιάνο Σπαλέτι και να τον αντικαταστήσει με τον Τζενάρο Γκατούζο.

Προς το παρόν έχει εξασφαλιστεί το ελάχιστο, η δεύτερη θέση που οδηγεί στα πλέι οφ. Εκεί όπου η Ιταλία έζησε το απόλυτο δράμα στις δύο προηγούμενες διοργανώσεις, με αντιπάλους τη Σουηδία και τη Βόρεια Μακεδονία.

Θεωρητικά η Σκουάντρα Ατζούρα διατηρεί ακόμα ελπίδες ακόμα για την πρώτη θέση, αρκεί να νικήσει τη Μολδαβία στις 13 Νοεμβρίου και τρεις ημέρες αργότερα τη Νορβηγία με πάνω από τρία γκολ διαφορά, σε ένα παιχνίδι που μοιάζει με τελικό.

Ο Γκατούζο προέβη σε μία δήλωση που έγινε αμέσως viral: «Αν δεν προκριθούμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, θα φύγω και θα ζήσω μακριά από την Ιταλία. Είμαι ήδη αρκετά μακριά, θα πάω ακόμα πιο μακριά».

Μια εξομολόγηση τόσο ειλικρινής όσο και βάναυση που απεικονίζει την τεράστια πίεση που βαραίνει τους ώμους του. Ζώντας ήδη στο εξωτερικό για αρκετά χρόνια, ο Γκατούζο γνωρίζει ότι η ντροπή θα ήταν τεράστια για ένα έθνος που έχει συνηθίσει να βασιλεύει ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.