Μια πρωτοποριακή ανακάλυψη αλλάζει τον τρόπο που θα δοκιμάζονται τα φάρμακα στο μέλλον:

Επιστήμονες από το Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Σινσινάτι, σε συνεργασία με τη Roche, ανέπτυξαν ένα νέο «τεχνητό ήπαρ» ικανό να προβλέπει ποιες ουσίες μπορεί να προκαλέσουν επικίνδυνες ανοσολογικές αντιδράσεις σε ορισμένα άτομα.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Advanced Science (26 Σεπτεμβρίου 2025), περιγράφει ένα πλήρως «ανθρώπινο μοντέλο ήπατος» σε μινιατούρα, το οποίο δημιουργήθηκε από βλαστοκύτταρα και ανοσοκύτταρα ασθενούς. Το σύστημα αυτό δίνει στους επιστήμονες τη δυνατότητα να μελετούν γιατί συγκεκριμένα φάρμακα είναι τοξικά μόνο για μικρή μερίδα ανθρώπων, ενώ για τους υπόλοιπους θεωρούνται ασφαλή.

Η επικεφαλής ερευνήτρια Μαγκνταλένα Κασέντρα εξηγεί:

«Στόχος μας ήταν να αναπτύξουμε ένα ανθρώπινο μοντέλο που να αναπαριστά με ακρίβεια την αλληλεπίδραση ήπατος και ανοσοποιητικού. Ενσωματώνοντας τα γονιδιακά και ανοσολογικά χαρακτηριστικά κάθε ασθενούς, μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί ορισμένοι παρουσιάζουν βλάβες από φάρμακα που για άλλους είναι ακίνδυνα».

Πώς λειτουργεί το «τεχνητό ήπαρ»

Το δημιούργημα αυτό συνδυάζει οργανοειδή ήπατος που δημιουργούνται από επαγόμενα πολυδύναμα βλαστοκύτταρα με Τ-λεμφοκύτταρα του ίδιου του δότη– τα κύτταρα που αναγνωρίζουν και καταστρέφουν μολυσμένους ή κατεστραμμένους ιστούς.

Το αποτέλεσμα είναι ένα πλήρως ανθρώπινο, ανοσο-ενεργό σύστημα, ικανό να προσομοιώνει τις πραγματικές αντιδράσεις του οργανισμού.

Οι ερευνητές μάλιστα αναπαρήγαγαν τη γνωστή ηπατική βλάβη που προκαλεί το αντιβιοτικό flucloxacillin σε άτομα που φέρουν το γονίδιο HLA-B*57:01. Το μοντέλο έδειξε με ακρίβεια τα βιολογικά σημάδια της ανοσολογικής βλάβης: ενεργοποίηση Τ-κυττάρων, απελευθέρωση κυτοκινών και καταστροφή ηπατικών κυττάρων — ακριβώς όπως συμβαίνει στους πραγματικούς ασθενείς.

Το έργο βασίστηκε σε προηγούμενες μεθόδους του δόκτωρ Τακανόρι Τακέμπε, που πρώτος ανέπτυξε ανθρώπινα οργανοειδή ήπατος από βλαστοκύτταρα.

Η ομάδα του Σινσινάτι βελτίωσε τις τεχνικές αυτές, δημιουργώντας ένα matrix-free microarray σύστημα, συνδυάζοντάς το με ανοσοκύτταρα κάθε δότη, μετατρέποντας έτσι τη βασική έρευνα σε εργαλείο ακριβείας για τοξικολογικές δοκιμές.

Η συνεργασία με τη Roche αποδείχθηκε καθοριστική, φέρνοντας μαζί την ακαδημαϊκή καινοτομία και την εμπειρία της φαρμακοβιομηχανίας.

ΠΗΓΗ: https://www.sciencedaily.com/