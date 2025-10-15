Η Ελλάδα θεωρεί ότι η επίτευξη εκεχειρίας και η απελευθέρωση των ομήρων αποτελούν καθοριστικό πρώτο βήμα για μια συνολική διευθέτηση που θα ανοίξει τον δρόμο προς τη λύση των δύο κρατών, ανέφερε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Η χώρα μας θα συνεχίσει να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια, όπως έχει πράξει και στο παρελθόν, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένονται επιπλέον πρωτοβουλίες. Δεύτερος πυλώνας της ελληνικής προσέγγισης, όπως σημείωσε, είναι η σταθεροποίηση στη Γάζα και η επιστροφή της Παλαιστινιακής Αρχής στην περιοχή. «Η Ελλάδα ως αξιόπιστος συνομιλητής όλων των μερών θα συμβάλλει συνομιλώντας με όλα τα κράτη της περιοχής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά την ανοικοδόμηση, η εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα κινητοποιήσει τον ιδιωτικό τομέα, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Παλαιστινίων. Παράλληλα, τόνισε πως η χώρα παραμένει σταθερή στη θέση υπέρ της αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους, σημειώνοντας ότι βρισκόμαστε πλέον ένα βήμα πιο κοντά, με βασική προϋπόθεση την εκεχειρία, την απελευθέρωση των ομήρων και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Είμαστε σχετικά αισιόδοξοι ως προς τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή», δήλωσε η κ. Ζωχιού, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα είναι στρατηγικός εταίρος του Ισραήλ και μεταφέρει μηνύματα μεταξύ των πλευρών. Για τη μελλοντική αναγνώριση της Γάζας, σημείωσε ότι η συζήτηση είναι ακόμη πρώιμη και απαιτείται περαιτέρω αποσαφήνιση των παραμέτρων του σχεδίου.

Σχέσεις με την Τουρκία και περιφερειακές συνεργασίες

Αναφερόμενη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η εκπρόσωπος τόνισε ότι δεν έχουν διαρραγεί ούτε οι σχέσεις ούτε η επικοινωνία με την Τουρκία. «Επικοινωνούμε με δομημένο τρόπο, μέσω του πολιτικού διαλόγου, της θετικής ατζέντας και των ΜΟΕ», εξήγησε, προσθέτοντας ότι είναι αναγκαίο να διατηρούνται ανοιχτοί δίαυλοι για την αποφυγή εντάσεων.

Για τη Μεγάλη του Γένους Σχολή, ανέφερε πως πρόκειται για εμβληματικό εκπαιδευτικό ίδρυμα και ότι είναι σε εξέλιξη αντισεισμικές εργασίες σε μειονοτικά κτίρια της Κωνσταντινούπολης. Σύντομα, όπως είπε, θα ανακοινωθεί ο χώρος μετεγκατάστασής της.

Η κ. Ζωχιού επεσήμανε ότι η Ελλάδα ασκεί τη δική της εξωτερική πολιτική, έχει στρατηγική εταιρική σχέση με την Αίγυπτο και εργάζεται για την περαιτέρω εμβάθυνσή της. «Η Ελλάδα είναι κυρίαρχο κράτος και έχει τους δικούς της προσανατολισμούς», υπογράμμισε.

Αναφορικά με το SAFE, σημείωσε πως η ελληνική στάση παραμένει αμετάβλητη. Για την ένταξη τρίτης χώρας απαιτείται διμερής συμφωνία, ενώ με ελληνική παρέμβαση διασφαλίστηκε δικλείδα ασφαλείας στο άρθρο 16. «Όσο υπάρχει το casus belli, δεν πρόκειται η Ελλάδα να δεχθεί την Τουρκία στο SAFE», είπε, τονίζοντας ότι η άρση του αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για οποιαδήποτε συζήτηση.

Ευρωπαϊκή προεδρία και διπλωματικές επαφές

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ γνωστοποίησε ότι έχει κατατεθεί νομοσχέδιο για τη δημιουργία γραφείου Ελληνικής Προεδρίας, ενόψει της προετοιμασίας για την ανάληψη της προεδρίας της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Στόχος είναι η πλήρης ετοιμότητα σε όλα τα επίπεδα.

Για τα πρόσφατα ταξίδια του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη στο Ταλίν και το Ελσίνκι, ανέφερε ότι υπάρχουν πολλά σημεία επαφής με τις χώρες του Βορρά. «Γεωγραφικά βρισκόμαστε στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και αποδίδουμε σημασία στην προστασία των συνόρων», σημείωσε, προσθέτοντας ότι και τα τρία κράτη δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη θαλάσσια ασφάλεια.

Όπως είπε, ο σκιώδης στόλος αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης κατά τις επαφές με τις δύο χώρες, καθώς συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου και μορφή αθέμιτου ανταγωνισμού, μέσω της εργαλειοποίησης της ναυτιλίας για επιθετικούς σκοπούς.

Το πρόγραμμα του υπουργού και των υφυπουργών

Την Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών θα παραστεί στη Βουλή για την προ ημερησίας διάταξης συζήτηση σχετικά με την εξωτερική πολιτική. Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου θα μεταβεί στα Ιεροσόλυμα για τη χειροτονία του νέου Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά, κ. Συμεών.

Τη Δευτέρα θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στο Λουξεμβούργο, όπου στην ατζέντα περιλαμβάνονται το ουκρανικό, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι σχέσεις ΕΕ–Ινδοειρηνικού. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Λονδίνο για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Σύνοδο Κορυφής της Διαδικασίας του Βερολίνου στις 22 Οκτωβρίου.

Στις 30 Οκτωβρίου ο κ. Γεραπετρίτης θα επισκεφθεί τη Βαγδάτη για συνάντηση με τον Ιρακινό ομόλογό του και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Μπαχρέιν για τον Manama Dialogue, που αφορά την ασφάλεια και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου θα συμμετάσχει στις 17 Οκτωβρίου στο MED Dialogues στη Νάπολη, ενώ στις 21 Οκτωβρίου θα λάβει μέρος στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο. Θα ακολουθήσουν επαφές στις Βρυξέλλες, τη Φινλανδία και τη Λιθουανία.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης θα βρεθεί στις 16 Οκτωβρίου στο Λονδίνο για συνάντηση υπουργών Οικονομικών στο πλαίσιο της Διαδικασίας του Βερολίνου. Στη συνέχεια θα επισκεφθεί τη Βαγδάτη, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία, στο πλαίσιο ενίσχυσης των οικονομικών και διπλωματικών σχέσεων.