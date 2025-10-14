Οι ευρωπαϊκές και αραβικές χώρες, ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να είναι πρόθυμοι να συνεισφέρουν στα εκτιμώμενα 70 δισεκατομμύρια δολάρια που απαιτούνται για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP). Σύμφωνα με τον Jaco Cilliers, η διετής σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς δημιούργησε περίπου 55 εκατομμύρια τόνους ερειπίων, ποσότητα που ισοδυναμεί με 13 φορές τον όγκο των πυραμίδων της Γκίζας, και η πλήρης αποκατάσταση της περιοχής αναμένεται να διαρκέσει δεκαετίες.

«Έχουμε λάβει πολύ θετικά μηνύματα από πολλούς συνεργάτες μας, συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαίων και του Καναδά», ανέφερε ο Cilliers, προσθέτοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις και με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Από τότε που τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, πολλοί Παλαιστίνιοι έχουν επιστρέψει στα ερειπωμένα σπίτια τους. Μεγάλα τμήματα της Γάζας έχουν μετατραπεί σε ερείπια μετά από δύο χρόνια ισραηλινών βομβαρδισμών, που στοίχισαν τη ζωή σε περίπου 68.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της περιοχής. Στην πόλη της Γάζας, όπου διεξήχθησαν οι σφοδρότερες μάχες, έχουν υποστεί ζημιές περίπου το 83% όλων των κτιριακών υποδομών, σύμφωνα με το Δορυφορικό Κέντρο των Ηνωμένων Εθνών (UNOSAT).

Το UNDP έχει ήδη απομακρύνει περίπου 81.000 τόνους ερειπίων από τη Λωρίδα της Γάζας και συνεχίζει την εκκαθάριση. Η ισραηλινή επίθεση ξεκίνησε μετά από επιθέσεις που πραγματοποίησαν ένοπλες δυνάμεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, προκαλώντας 1.200 θανάτους και 251 ομηρείες. Στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, η Χαμάς απελευθέρωσε τους τελευταίους Ισραηλινούς ομήρους, ενώ το Ισραήλ απελευθέρωσε Παλαιστίνιους κρατούμενους, σηματοδοτώντας το τέλος της διετούς σύγκρουσης.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι η ανοικοδόμηση δεν αφορά μόνο την αποκατάσταση των κτιρίων, αλλά και την ενεργή συμμετοχή των κατοίκων της περιοχής. Σύμφωνα με τον Corey Scherm, ερευνητή στο εργαστήριο οικολογίας συγκρούσεων του Πανεπιστημίου Όρεγκον, δορυφορικές σαρώσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος δείχνουν ότι έως τις 2 Οκτωβρίου 2025, περίπου 199.000 κτίρια ήταν πιθανό να έχουν υποστεί ζημιές ή να έχουν καταστραφεί, αντιπροσωπεύοντας το 60% των συνολικών κτιρίων της περιοχής.

Ο Philip Bouverat, ειδικός στην ανοικοδόμηση πόλεων, εκτιμά ότι η αποκατάσταση απαιτεί περίπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια και υπογραμμίζει ότι τα κονδύλια θα πρέπει να κατευθυνθούν με στόχο οι ίδιοι οι κάτοικοι της Γάζας να συμμετάσχουν και να έχουν λόγο στη διαδικασία ανοικοδόμησης της χώρας τους.

Η διεθνής στήριξη σε συνδυασμό με τη συμμετοχή των κατοίκων θεωρούνται καθοριστικής σημασίας για την επαναφορά της Γάζας μετά από δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου.