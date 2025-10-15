Η Ολομέλεια της Βουλής απέρριψε την αίτηση για την άρση ασυλίας του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Πέτρου Παππά. Υπέρ της άρσης ψήφισαν 26 βουλευτές, ενώ κατά ψήφισαν 258, με αποτέλεσμα η πρόταση να μην γίνει δεκτή.

Ο κ. Παππάς υποστήριξε ότι «η μήνυση εις βάρος μου για δήθεν συκοφαντική δυσφήμιση είναι προδήλως αβάσιμη, τόσο νομικά όσο και ουσιαστικά». Όπως τόνισε, οι αναφορές του έγιναν «κατά την άσκηση των κοινοβουλευτικών μου καθηκόντων, με μοναδικό σκοπό την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και την ενημέρωση της κοινής γνώμης για σοβαρά ζητήματα δημόσιας υγείας».

Σημείωσε ακόμη ότι «δεν υπήρξε προσωπική πρόθεση, αλλά πολιτική παρέμβαση για να αποκαλυφθούν δυσλειτουργίες και να ενισχυθεί η διαφάνεια στη διοίκηση των νοσοκομείων». Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ανέφερε πως οι δηλώσεις του «συνδέονται άμεσα με την κοινοβουλευτική μου δραστηριότητα» και «προστατεύονται πλήρως από το άρθρο 61 του Συντάγματος».

Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος υπογράμμισε ότι «η πράξη για την οποία κατηγορείται ο Πέτρος Παππάς είναι ακριβώς στον πυρήνα και όχι μόνο στο πλαίσιο, της κοινοβουλευτικής του δραστηριότητας». Όπως σημείωσε, «αν κάτι ισχυρό και ιερό έχει ο βουλευτής της αντιπολίτευσης, είναι το δικαίωμα και η υποχρέωση να ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο».