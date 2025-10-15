Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής ανακοίνωσε τη σύνθεση των Γραμματειών της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (Κ.Ο.Ε.Σ.), ενόψει του επικείμενου συνεδρίου του κόμματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στα μέλη των ολομελειών των επιτροπών Προγράμματος, Πολιτικών Θέσεων – Διακήρυξης και Καταστατικού θα συμμετάσχουν, μετά από σχετική κατανομή, τα μέλη της Ε.

Πολιτική Γραμματεία Κ.Ο.Ε.Σ.

Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής: Νίκος Ανδρουλάκης

Γραμματέας Κ.Ο.Ε.Σ.: Γιάννης Βαρδακαστάνης

Μέλη: Γιώργος Παπανδρέου, Ανδρέας Σπυρόπουλος, Μιχάλης Αεράκης, Μιλένα Αποστολάκη, Παύλος Γερουλάνος, Νάντια Γιαννακοπούλου, Άννα Διαμαντοπούλου, Χάρης Δούκας, Γιώργος Καββαθάς, Μιχάλης Κατρίνης, Πάρις Κουκουλόπουλος, Γιάννης Κουτσούκος, Γιάννης Μανιάτης, Δημήτρης Μάντζος, Όλγα Μαρκογιαννάκη, Δημήτρης Μπιάγκης, Κώστας Σκανδαλίδης, Κατερίνα Σολωμού, Κώστας Τσουκαλάς και Παύλος Χρηστίδης.

Οργανωτική Γραμματεία Κ.Ο.Ε.Σ.

Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής: Νίκος Ανδρουλάκης

Γραμματέας Κ.Ο.Ε.Σ.: Γιάννης Βαρδακαστάνης

Στη σύνθεση περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι Ηρακλής Δρούλιας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, Τόνια Αντωνίου, Θανάσης Γλαβίνας, Δώρα Γούλα, Νίκος Δασκαλάκης, Δημήτρης Διαμαντίδης, Παναγιώτης Δουδωνής, Ευρυβιάδης Ελευθεριάδης, Μιχάλης Καρχιμάκης, Χαρά Κεφαλίδου, Μάρα Κουκουδάκη, Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, Θεόδωρος Μαργαρίτης, Νίκος Μήλης, Σταύρος Μιχαηλίδης, Γιώργος Μότσιος, Κώστας Πανταζής, Κώστας Παπαδημητρίου, Ελευθερία Παπαλέκα, Χρήστος Παπαστεργίου, Στέφανος Παραστατίδης, Απόστολος Πόντας, Νίκος Σαλαγιάννης, Σταύρος Τζεδάκης, Μιχάλης Χάλαρης, Έφη Χαλάτση, Μανώλης Χνάρης, Βάσω Χοχλάκα, Μανώλης Χριστοδουλάκης και Ευστρατία Χριστοδούλου.

Γραμματεία Επιτροπής Προγράμματος Κ.Ο.Ε.Σ.

Γραμματέας Κ.Ο.Ε.Σ.: Γιάννης Βαρδακαστάνης

Συντονιστής Προγράμματος: Λευτέρης Καρχιμάκης

Στη Γραμματεία συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Ολυμπία Αποστόλου, Σάκης Αρναούτογλου, Λάμπρος Βαμβακάς, Παναγιώτης Βάρδας, Ελένη Βατσινά, Νίκος Δήμας, Ράνια Θράσκια, Γιώργος Καραμανώλης, Χάρης Καστανίδης, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, Κώστας Μαθιουδάκης, Σταύρος Μπένος, Ντελή-Ιμπραήμ Μπερρήν, Γιώργος Νικητιάδης, Αναστάσιος Νικολαΐδης, Γιώργος Οικονόμου, Γιώργος Παλαιοδήμος, Απόστολος Πάνας, Σωτήρης Παπαγεωργίου, Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, Θανάσης Πετρόπουλος, Κατερίνα Πλέσια, Απόστολος Ραυτόπουλος, Διονύσης Ρίζος, Φίλιππος Σαχινίδης, Κατερίνα Σπυριδάκη, Χριστίνα Σταρακά, Ιωάννης Στούπας, Μαρία Τσιρώνη, Γιώργος Φραγγίδης, Αναστασία Χαλιάπα, Τασούλα Χατζηδάκη, Στέργος Χατζηδιάκος και Νίκος Χριστοδουλάκης.

Γραμματεία Επιτροπής Πολιτικών Θέσεων – Διακήρυξης Κ.Ο.Ε.Σ.

Γραμματέας Κ.Ο.Ε.Σ.: Γιάννης Βαρδακαστάνης

Στη Γραμματεία συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Παναγιώτης Βλάχος, Κωνσταντίνος Γάτσιος, Γιώργος Γιάνναρος, Χρήστος Γραμμένος, Νάγια Γρηγοράκου, Πέννυ Δαλαμπούρα, Πέτρος Ευθυμίου, Μαρινίκη Θεοδώρου, Αχμέτ Ιλχάν, Κατερίνα Καζάνη, Χρήστος Κακλαμάνης, Γιάννης Καλογήρου, Μαρία Καναβάκη, Ειρήνη Κατσάγγελου, Θανάσης Κολλιόπουλος, Ευαγγελία Λιακούλη, Αντώνης Μαρκούλης, Γιάννης Μεϊμάρογλου, Γιώργος Μουλκιώτης, Ρωξάνη Μπέη, Έφη Μπέκου, Δημήτρης Μπράτης, Ανδριάνα Ντινοπούλου, Μανώλης Όθωνας, Δημήτρης Οικονόμου, Νίκος Παπανδρέου, Πέτρος Παππάς, Φραγκίσκος Παρασύρης, Ανδρέας Πουλάς, Γεράσιμος Σκαφίδας, Βασίλης Σκουντής, Αριστομένης Συγγελάκης, Ιωάννης Τσίμαρης, Γιώργος Τσούμας και Ελένη Χρονοπούλου.

Γραμματεία Επιτροπής Καταστατικού Κ.Ο.Ε.Σ.

Γραμματέας Κ.Ο.Ε.Σ.: Γιάννης Βαρδακαστάνης

Στη Γραμματεία συμμετέχουν οι Νανά Βρυώνη, Γιώργος Αναγνώστου, Μανώλης Βελεγράκης, Κωνσταντίνα Γεωργάκη, Χάρης Δημακαρέας, Ρένια Ζαρκαδούλα, Εύα Ζούπη, Παντελής Καμάς, Δημήτρης Κανταρέλης, Δήμος Καπώνης, Κωνσταντίνος Καρέτσος, Χριστίνα Κουντούρη, Μίμης Μανέτας, Γιώργος Πόκκιας, Ειρήνη Σενετάκη, Δανάη Τσακάλου και Χρήστος Τσούνης.