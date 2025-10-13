Επαφές με μια σειρά στελέχη της παλιάς φρουράς πραγματοποιεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, με αποκορύφωμα της σημερινές (Δευτέρα, 13/10) συναντήσεις τετ α τετ με τους πρώην προέδρους του κόμματος, Ευάγγελο Βενιζέλο και Γιώργο Παπανδρέου.

Επισήμως, οι συναντήσεις (το πρωί, στο γραφείο του Βενιζέλου, στην οδό Μέρλιν και πριν από λίγο στο γραφείο του Ανδρουλάκη στην Βουλή με τον πρώην πρωθυπουργό) αφορούσαν θέματα εξωτερικής πολιτικής που κυριαρχούν αυτές τις μέρες στο κοινοβούλιο, με την προημερισίας της Πέμπτης, όμως ερμηνευονται στο ευρύτερο πλαίσιο επαφών που πραγματοποιεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ενόψει συνεδρίου, αλλά και στην προσπάθεια να αντιμετωπίσει τόσο τη ΝΔ όσο και τις επικείμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα -τουλάχιστον σε μια από τις δύο επαφές, το συγκεκριμένο ζήτημα φέρεται να βρέθηκε στην ατζέντα της συζήτησης.

Η συνάντηση με τον Βενιζέλο τοποθετείται στα συνήθη ραντεβού των δύο πλευρών, ενώ με τον Παπανδρέου η συνάντηση διήρκησε τουλάχιστον μια ώρα.

Τις προηγούμενες μέρες, ο Ανδρουλάκης είχε επαφές με μια σειρά έμπειρων στελεχών, ανάμεσα στα οποία ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο Γιάννης Κουτσούκος, ο Νίκος Σαλαγιάννης, ο Σταύρος Μπένος και ο Κώστας Λαλιώτης, ενόψει των ανακοινώσεων που αφορούν το συνέδριο.

Οπως φαίνεται, «κλείδωσε» ο Κώστας Σκανδαλίδης ως επικεφαλής της επιτροπής διεύρυνσης, ενώ ο γενικός διευθυντής, Νίκος Σαλαγιάννης, συνεπικουρούμενος από τον διευθυντή της ΚΟ, Γιάννη Κουτσούκο, αναλαμβάνει την εποπτεία της επιτροπής ψηφοδελτίων.

Οι ανακοινώσεις για την Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου, για το πολιτικό και οργανωτικό της σκέλος που θα αναλάβουν να χαράξουν τον δρόμο προς το συνέδριο, αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες.