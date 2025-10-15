Η αγαπημένη ηθοποιός Μάρω Κοντού παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Φαίη Σκορδά και το «Buongiorno». Όπως αποκάλυψε, πριν από χρόνια εμπιστεύτηκε στην παρουσιάστρια ένα προσωπικό της μυστικό, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της που το κράτησε με σεβασμό.

«Με 70 χρόνια καριέρας, δίνω δύο συνεντεύξεις το χρόνο. Τα έχω πει όλα. Είμαι σε πολύ ώριμη ηλικία, έχω κλείσει τα 91, αλλά μέσα μου αισθάνομαι 48 με 53 ετών, όσον αφορά τη διάθεση. Το μυστικό είναι η ενέργεια και να μην μένεις αδρανής στον καναπέ», ανέφερε.

Η καθημερινότητά της παραμένει γεμάτη, ενώ απολαμβάνει και τη ζωή στο σπίτι. «Δεν προλαβαίνω, τα κάνω όλα μόνη μου: μαγειρεύω, πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ με μια λίστα 40 προϊόντων και φεύγω με 60. Ασχολούμαι με τις γλάστρες, τη διακόσμηση, σηκώνω και μετακιώ έπιπλα. Δεν μπορώ να κάθομαι ακίνητη, δεν νιώθω ότι έχω μεγαλώσει», εξομολογήθηκε.

«Δεν θέλω σύντροφο, πιο καλά είμαι μόνη μου»

«Δεν θέλω άνθρωπο σπίτι μου, είναι ο παράδεισός μου. Ούτε κατά διάνοια δεν μου λείπει ένας άνθρωπος στη ζωή μου, το έχω χορτάσει, φτάνει. Τώρα είναι καλύτερα να μην ξυπνάς με έναν άνθρωπο δίπλα σου. Δεν θέλω σύντροφο, πιο καλά είμαι μόνη μου. Αν ήθελα σύντροφο, υπάρχουν οι προτάσεις. Αλλά δεν θέλω! Φλερτάρουν με τον τρόπο τους. Θυμάμαι προ ημερών ήμουν σε ένα εστιατόριο, πίσω ήταν φίλες και φίλοι και φτάνοντας να πω καληνύχτα σε αυτόν που έχει το μαγαζί, με πλησιάζει ένας πανύψηλος και λέει ‘όλη μου τη ζωή ψάχνω μία γυναίκα σαν και σένα’. ‘Άργησες’, του λέω».

«Τα έχω κάνει όλα. Έχω παντρευτεί δύο φορές, έχω ερωτευτεί τρεις φορές. Ο έρωτας ποτέ δεν είναι ίδιος με τον προηγούμενο και τον επόμενο. Την έζησα τη ζωή μου, την χόρτασα. Τώρα ζω ένα άλλο κομμάτι ζωής που δεν είχα προλάβει να ζήσω. Πολλές φορές ήμουν ζηλιάρα, κι άλλοι ήταν ζηλιάρηδες. Έχω κάνει και παρακολουθήσεις, έχω στείλει και τριαντάφυλλα στον εαυτό μου για να ζηλέψει ο άλλος. Η ερωτευμένη γυναίκα και ζηλεύει και ανησυχεί. Όταν είσαι νέος και τυχαίνει να είσαι ωραίος δεν έχεις την αυτοπεποίθηση που έπρεπε να έχεις τότε και την έχω τώρα».

Όπως είπε η ηθοποιός, μετά τα 60 της άρχισε να απομυθοποιεί τη ματαιοδοξία της.

«Θα μου άρεσε να ήμουν μία ανώνυμη. Με ρώτησαν σε ποιο πλαστικό χειρουργό να πάνε. Τους είπα ότι ο δικός μου μπορεί να μη ζει, γιατί την έκανα πολλά χρόνια πίσω».

«Τα λάθη σε ωριμάζουν, από τα λάθη μαθαίνεις εσένα. Είχα την τύχη να με μάθω πολύ βαθιά, μπόρεσα να βρω τα τραύματα και τις γρατσουνιές μου, να τα αγαπήσω και να ζω όμορφα με μένα επιτέλους, χωρίς να έχω ανάγκη τον έρωτα και τη διασημότητα. Είμαι στην καλύτερη περίοδο της ζωής μου πνευματικά και ψυχικά».

«Οι καλλιτέχνες είναι και ευαίσθητα όντα και γεμάτοι τραύματα. Αυτό τους κάνει να θέλουν χειροκρότημα του κόσμου, γιατί δεν το πήραν στο σπίτι. Εγώ δεν το πήρα στο σπίτι το χειροκρότημα, ήμουν το αγοροκόριτσο, η κακή μαθήτρια. Όταν είπα στη γιαγιά μου ότι θα βγω στο θέατρο αφού δεν μπορώ να πάρω την υποτροφία στο χορό που ήθελα με είπε π…άνα. Τα πρώτα χρόνια που βγήκα στο θέατρο χαιρετούσα τον κόσμο έτσι, να μην πουν, να μην σκεφτούν αυτό που είπε η γιαγιά μου».

Για την «Γη της Ελιάς»

Η Μάρω Κοντού περιέγραψε την πρώτη της επαφή με το σίριαλ του MEGA «Η Γη της Ελιάς» και τον Αντρέα Γεωργίου, με την ηθοποιό να αποκαλύπτει πως είχε ζητήσει να έχει ρόλο guest star.

Για το σεξ

Είπε ότι το σεξ βέβαια είναι σημαντικό, αλλά ότι οι ορμόνες είναι διαφορετικές τώρα και διαφορετικές στα 60-70. Πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να βγει μία γυναίκα 91 ετών και να πει «μου λείπει το σεξ», γιατί θα ήταν γελοίο. Εξήγησε ότι ο άντρας μπορεί να είναι σε έξαψη ακόμα κι αν δει μία γυμνή φωτογραφία, ενώ η γυναίκα πρέπει να το επεξεργαστεί, να είναι ερωτευμένη με τον άλλον, να της αρέσει το δέρμα του, η μυρωδιά του και το φιλί του. « Τώρα πώς να σε φιλήσει ένας 91 χρονών με τη μασελίτσα; Δεν είναι το ίδιο» τόνισε.

«Ονειρεύομαι να πεθάνω στον ύπνο μου και όσοι αγαπώ να είναι καλά. Δεν θέλω να αρρωστήσω, θέλω να φύγω μια στιγμή, στον ύπνο, στην μπιρίμπα, ή σε ένα χορό επάνω. Αιώνια είμαι; Αποκλείεται. Είναι περίεργο συναίσθημα να ξέρεις ότι σου έχουν μείνει 3, 4, 5 χρόνια; Αλλά δεν με καίει, νομίζω είναι μακριά ακόμα. Ή θέλω να το βλέπω έτσι. Όλοι κάνουμε την ίδια διαδρομή, όλοι μας είμαστε ίσοι σε αυτό», είπε η Μάρω Κοντού.