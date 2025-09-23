Μια εμπειρία που σίγουρα θα τη θυμούνται για πολλά χρόνια έζησαν η Κατερίνα Ακριτίδου και η κόρη της, όταν βρέθηκαν κοντά στην αγαπημένη ηθοποιό Μάρω Κοντού, το βράδυ της Κυριακής, σε κεντρικό δρόμο της Αθήνας.

Όπως περιέγραψε η κ. Ακριτίδου στο ERTnews, οδηγούσε το αυτοκίνητό της με συνοδηγό την κόρη της, όταν είδαν ξαφνικά μπροστά τους την κ. Κοντού. «Την αναγνώρισα αμέσως και θέλησα να της πω μια καλησπέρα. Δεν ήθελα να χάσω την ευκαιρία», είπε χαρακτηριστικά.

Η Μάρω Κοντού ανταπέδωσε τον χαιρετισμό και εξήγησε ότι δεν μπορούσε να μετακινηθεί λόγω της απεργίας των ταξί. Με ευγένεια ρώτησε αν θα μπορούσαν να τη μεταφέρουν σε ένα σημείο.

«Μπήκε στο αυτοκίνητο και βάλαμε GPS για να βρούμε τη διαδρομή», περιέγραψε η κ. Ακριτίδου. Μάλιστα της ζήτησαν να βγάλουν μια σέλφι, και η αγαπημένη ηθοποιός όχι μόνο συμφώνησε, αλλά έδινε και οδηγίες για τη σωστή λήψη.