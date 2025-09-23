Tο πάθος για το θέατρο χαρακτηρίζει την καλλιτεχνική μου πορεία δήλωσε ο Γιώργος Κωνσταντίνου μιλώντας αποκλειστικά στην κάμερα του Buongiorno.

«Το θέατρο είναι το καλύτερο βότανο που θα μπορούσα να έχω στη ζωή μου. Οι 15 ταινίες που έκανα διαδόθηκαν τόσο πολύ και αγαπήθηκαν τόσο, που κατέληξα να αναγνωριστώ τώρα, εν ζωή. Συνήθως πεθαίνεις και μετά αναγνωρίζεσαι», είπε.

Ο κινηματογραφικός ρόλος που αγάπησε περισσότερο ήταν εκείνος που ερμήνευσε στο «Καλώς ήρθε το δολάριο», ενώ για την πολυαγαπημένη ταινία «Η δε γυνή να φοβείται τον άντρα» είπε πως θα μπορούσε να είναι μία ιταλική ταινία στην Cinecitta.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως νιώθει συναισθηματικό δέσιμο με το σπίτι της «οικογένειας Κοκοβίκου», με το κτίριο να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τα εξωτερικά γυρίσματα της ταινίας.

«Όταν με ειδοποίησαν για την απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού αισθάνθηκα ευγνώμων, κάνουν σε μένα και την Μάρω Κοντού μεγάλη τιμή».

Όπως παραδέχτηκε ο ίδιος, έχει κάνει λάθη στη ζωή του και μετανιώνει γι’ αυτά.

«Η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα μου είναι το ‘προφιτερόλ’, εκείνο το βράδυ στο Ρεξ έπεσε όλο το θέατρο», είπε, αναφερόμενος στην παράσταση «Χτυποκάρδια στο Θρανίο» με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, με το έργο να μεταφέρεται και στο σινεμά με μεγάλη επιτυχία.

«Το ‘προφιτερόλ’ με κυνηγάει ακόμα, δεν ξεχνιέται ποτέ. Ήταν ένας αυθόρμητος αυτοσχεδιασμός. Η μεγαλύτερη αποτυχία μου ήταν όταν αποφάσισα να το παίξω θεατρικό επιχειρηματίας», είπε ο Γιώργος Κωνσταντίνου.