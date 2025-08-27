Ο Γιώργος Κωνσταντίνου μίλησε για την αποκατάσταση του κτιρίου που έχει συνδεθεί με έναν μοναδικό τρόπο με την εποχή του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Σημειώνεται ότι με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, το ιστορικό ακίνητο ανακατασκευάζεται και μετατρέπεται σε πολιτιστικό χώρο, όπου θα γίνεται προβολή ταινιών και άλλες εκδηλώσεις.

Ο δημοφιλής ηθοποιός αναφέρθηκε στη μετατροπή του ακινήτου στην Πλάκα σε πολιτιστικό χώρο. «Ξαφνιάστηκα πραγματικά, το έμαθα την ώρα που ερχόμουν από την Κέρκυρα με το αεροπλάνο. Αισθάνομαι όμως πολύ ευγνώμων και περήφανος για την τιμή αυτή για μένα και για τη Μάρω, τη φίλη μου. Αυτό που έβλεπα με λύπη μου ήταν ότι ετοιμαζόταν να γκρεμιστεί σαν μια παλιά ανάμνηση», δήλωσε ο Γιώργος Κωνσταντίνου.

«Κάποια στιγμή ο θερμοσίφωνας, αν θυμάστε καθόλου την ταινία, έλεγα ότι δεν ανάβει. Κάποιοι τον πήραν τελικά και είχα πάει και με φώναξαν και με βράβευσαν εκεί και με έβγαλαν φωτογραφία δίπλα σε εκείνον τον θερμοσίφωνα πριν από 50 χρόνια», είπε ακόμα ο Γιώργος Κωνσταντίνου μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Το Υπουργείο Πολιτισμού στο πλαίσιο της πολιτικής του για τη δημιουργία πολιτιστικών πυρήνων στο κέντρο της Αθήνας, προχωρά στην αποκατάσταση του κτηρίου, επί της οδού Τριπόδων 32, της γνωστής «οικίας Κοκοβίκου», στην Πλάκα και τη μετατροπή της σε πολιτιστικό χώρο.

Το κτίριο, σε ερειπιώδη κατάσταση σήμερα, έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο με τον περιβάλλοντα χώρο του, διότι αποτελεί εξαιρετικό δείγμα Αθηναϊκού σπιτιού, ενώ η διάσωσή του συμβάλλει στην ιστορία της Ελληνικής Αρχιτεκτονικής. Οι μελέτες για την αποκατάσταση του κτηρίου και του περιβάλλοντος χώρου του εκπονήθηκαν με πόρους του Υπουργείου Πολιτισμού. Το έργο χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Αττικής- ΕΣΠΑ 2021-2027 με 1.700.000 ευρώ.