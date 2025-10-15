Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Τρίτης(14/10) σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους πεζόδρομους στο κέντρο του Ηρακλείου, τον οποίο διέσχισε, μέσα στο πλήθος, ένα μικρό αυτοκίνητο με τα διακριτικά φαρμακευτικού συνεταιρισμού!

Σύμφωνα με αναγνώστες του Cretalive, το περιστατικό σημειώθηκε επί της οδού 1821, σε ώρα αιχμής και ενώ στο σημείο βρίσκονταν δεκάδες πολίτες κάθε ηλικίας. Το όχημα διέσχισε όλο τον δρόμο και μάλιστα στην αντίθετη κατεύθυνση – προκαλώντας πανικό στους διερχόμενους από το σημείο πολίτες, πολλοί εκ των οποίων σάστισαν στη θέα του, καθώς ο οδηγός συνέχιζε απτόητος την λάθος πορεία του…

Να σημειωθεί ότι στον δρόμο υπήρχε και σχετική σήμανση που απαγορεύει την διέλευση των οχημάτων…

Αξίζει να υπενθυμίσουμε πάντως ότι ο νέος ΚΟΚ προβλέπει αυστηρότερα μέτρα για την ασφάλεια πεζών, δίνοντας έμφαση στη συμπεριφορά κυρίως των οδηγών. Κεντρικός κανόνας παραμένει ότι οι οδηγοί πρέπει πάντα να κινούνται με προσοχή, ώστε να προλαμβάνουν κινδύνους για πεζούς.