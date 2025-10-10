Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του στην αρμόδια ανακρίτρια Ηρακλείου ο 45χρoνος, που συνελήφθη για την υπόθεση του ερωτικού παιχνιδιού ασφυξίας, κατόπιν της καταγγελίας σε βάρος του από την 55χρονη σύντροφό του για ενδοοικογενειακά βασανιστήρια.

Η καταγγέλλουσα στην πολύωρη κατάθεσή της περιέγραψε φρικιαστικές σκηνές, κάνοντας λόγο για συστηματική κακοποίηση και σαδιστική συμπεριφορά του συντρόφου της. Η ίδια φέρεται να ανέφερε, σύμφωνα με το cretalive.gr, ότι ζούσε «μαρτυρικά στα χέρια του», υπομένοντας σωματικά βασανιστήρια, που περιελάμβαναν μεταξύ άλλων, καψίματα με σίδερο και τσιγάρα. Σε βάρος του 45χρονου ασκήθηκε δίωξη για ενδοοικογενειακά βασανιστήρια, υπό την έννοια της μεθοδευμένης πρόκλησης έντονου σωματικού και ψυχικού πόνου, ικανού να προκαλέσει σοβαρή ψυχική βλάβη, καθώς και παρατεταμένη απομόνωση του θύματος κατ’ εξακολούθηση.

Παράλληλα, του ασκήθηκαν διώξεις για:

– Βιασμό, υπό την έννοια του εξαναγκασμού με χρήση σωματικής βίας σε ανοχή γενετήσιας πράξης,

– Απόπειρα ενδοοικογενειακής επικίνδυνης σωματικής βλάβης, και

– Ενδοοικογενειακή απειλή, με τη μορφή επίμονης παρακολούθησης.

Ο 45χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες, τις οποίες απέδωσε στην εκδικητική συμπεριφορά της 55χρονης, επειδή της έκανε γνωστό, ότι θα φύγει από το σπίτι, το οποίο ήταν μισθωμένο στο όνομα του.