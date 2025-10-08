Το ερωτικό παιχνίδι ενός ζευγαριού στο Ηράκλειο, έφερε τον 45χρονο άνδρα να κατηγορείται για κακούργημα και να καλείται να απολογηθεί στον ανακριτή, μετά από μήνυση της 55χρονης συντρόφου του.

Η σεξουαλική ζωή του ζευγαριού κινούταν σύμφωνα με τις περιγραφές μεταξύ ζωής και θανάτου, αφού πολλές φορές η 55χρονη έφθανε στο σημείο να χάσει τις αισθήσεις της, από την… ασφυξία που της προκαλούσε με τα χέρια του ο 45χρονος σύντροφος της. Μία ακραία κατάσταση που όμως αποτελούσε κοινή επιθυμία στο πλαίσιο της σεξουαλικής τους ζωής. Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα που επικαλείται το cretalive.gr, η 55χρονη είχε δείξει στον σύντροφο της, πώς να κάνει ΚΑΡΠΑ, προκειμένου να μπορέσει να την βοηθήσει, σε περίπτωση που συμβεί κάτι κακό.

Η κατάσταση αυτή φέρεται να επαναλαμβανόταν μέχρι προσφάτως, οπότε η 55χρονη άρχισε να νιώθει φόβο και ανησυχία για τη ζωή της και φέρεται να εξέφρασε στον σύντροφο της την πρόθεση της να μην συνεχίσει το ερωτικό παιχνίδι με την ασφυξία. Καταγγέλλει όμως, ότι δεν βρήκε σύμφωνο τον 45χρονο, ο οποίος συνέχισε να την πιέζει. Η γυναίκα προχώρησε σε καταγγελία στην Αστυνομία και αστυνομικοί αναζήτησαν τον 45χρονο στο πλαίσιο του αυτοφώρου και εν τέλει τον εντόπισαν την μεθεπόμενη να παρακολουθεί το σπίτι της 55χρονης, οπότε και τον συνέλαβαν.

Σε βάρος του 45χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη και σε βαθμό κακουργήματος, ενώ αντιμετωπίζει και κατηγορία για παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, καθώς φέρεται να κατέγραφε με το κινητό κάποιες ευαίσθητες πτυχές της κοινής ερωτικής τους ζωής. Ο κατηγορούμενος ζήτησε και πήρε σύμφωνα με πληροφορίες προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή (10/10), ενώ φέρεται να προβάλλει συγκεκριμένους ισχυρισμούς για το κίνητρο της καταγγελίας σε βάρος του. Σημειώνεται ότι ο 45χρονος υπέβαλε μήνυση στην 55χρονη για ψευδή κατάθεση, η γυναίκα συνελήφθη, αλλά αφέθηκε ελεύθερη.