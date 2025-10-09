«Θέλει να με εκδικηθεί, επειδή της ξεκαθάρισα ότι θα φύγω από το σπίτι» ισχυρίζεται ο 45χρονος κάτοικος Ηρακλείου, που κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία, ακόμη και βασανιστήρια, σε βάρος της 55χρονης με την οποία φέρεται, σύμφωνα με τη δικογραφία, να επιδίδονταν σε παιχνίδια ερωτικής ασφυξίας σε βαθμό που εκείνη έχανε τις αισθήσεις της.

Ο ίδιος πάντως αρνείται ότι ήταν σύντροφοι και παραδέχεται μόνο, ότι συμβίωναν στο ίδιο σπίτι, κάτω από την ίδια στέγη, χωρίς όμως να είναι κανονικό ζευγάρι. Για την απίστευτη υπόθεση που έχει προκαλέσει πανελλήνια αίσθηση, μίλησε στο cretalive.gr ο συνήγορος του 45χρονου, Γιώργος Καρούτσος, ενόψει της αυριανής απολογίας του εντολέα του. «Είναι όλα ψέματα, δεν ισχύει τίποτα. Ούτε καν ζευγάρι ήταν. Συγκατοικούσαν στο ίδιο σπίτι. Ο εντολέας μου ήταν εκείνος που πλήρωνε όλα τα έξοδα και το ενοίκιο. Η καταγγέλλουσα τον εκδικείται, επειδή της έκανε γνωστό, ότι θα φύγει από το σπίτι, το οποίο ήταν μισθωμένο στο όνομα του. Είχε ήδη επικοινωνήσει με τον ιδιοκτήτη για την διακοπή της σύμβασης και την διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος» λέει ο δικηγόρος.

«Αν φύγεις, θα σε καταστρέψω»

Ο κ. Καρούτσος ανέφερε ότι η 55χρονη προειδοποίησε ευθέως τον εντολέα του, ότι αν αποχωρήσει από το σπίτι, θα τον στείλει στη φυλακή. “Αν τολμήσεις να φύγεις από το σπίτι μας, θα σε καταστρέψω και θα σε βάλω φυλακή” του είπε επί λέξει. Είχαν καυγαδίσει, επειδή εκείνη βρήκε ένα μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο, που αφορούσε μία κοπέλα. Αυτό την έκανε έξαλλη και λογομάχησαν έντονα και έτσι ο εντολέας μου αποφάσισε να φύγει». Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης, η 55χρονη έχει δώσει τρεις διαφορετικές καταθέσεις, δύο στην αστυνομία και μία στην ανακρίτρια, στις 5, 7 και 9 Οκτωβρίου αντίστοιχα.

Όσον αφορά στα περί παρακολούθησης της 55χρονης από τον εντολέα του έξω από το σπίτι, όπου και συνελήφθη, ο κ. Καρούτσος υποστήριξε, ότι ο 45χρονος πήγε απλώς να πάρει έξω από το σπίτι το επαγγελματικό του αυτοκίνητο. «Δεν ήταν το σπίτι της. Ήταν και δικό του μέχρι πρότινος. Δεν υφίσταται παρακολούθηση, όπως του αποδίδεται» είπε ο δικηγόρος.