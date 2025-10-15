Μπορεί να ακούγεται απίστευτο, αλλά η πραγματικότητα είναι σκληρή… ένας νέος που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό χρειάζεται 12 έως και 18 χρόνια δουλειάς για να αποκτήσει ένα διαμέρισμα 60 τ.μ., ηλικίας 35 έως 45 ετών, στην Αθήνα. Και αυτό χωρίς να ξοδέψει ούτε ένα ευρώ σε άλλα έξοδα.

Ανάλογα με την περιοχή, η απόκτηση κατοικίας μπορεί να γίνει ακόμα πιο απαιτητική. Οι υψηλότερες τιμές αφορούν κυρίως πλήρως ανακαινισμένα ακίνητα, ενώ οι πιο οικονομικές επιλογές βρίσκονται σε περιοχές που χρειάζονται μερική ανακαίνιση.

Στο Παγκράτι, για παράδειγμα, η αγορά ενός 60 τ.μ. διαμερίσματος απαιτεί 13 έως 22 χρόνια δουλειάς, ενώ στους Αμπελόκηπους ο χρόνος ανεβαίνει σε 15 με 21 χρόνια. Στα Πατήσια, η «προσιτή» επιλογή, χρειάζονται μόλις 10 έως 11 χρόνια, ενώ στον Πειραιά οι απαιτήσεις κυμαίνονται από 8 έως 21 χρόνια, ανάλογα με την κατάσταση του ακινήτου.

Στα βόρεια προάστια, η κατάσταση δεν είναι πιο εύκολη. Στο Μαρούσι απαιτούνται από 18 μέχρι και 21 χρόνια, στο Ηράκλειο 15 – 19, στην Καλλιθέα 12 – 19, και στη Νέα Σμύρνη 13 – 19 χρόνια εργασίας. Στα δυτικά προάστια, η αγορά φαίνεται πιο «προσιτή», με 9 – 16 χρόνια στο Περιστέρι και 11 – 19 χρόνια στο Αιγάλεω.

Σημαντική επισήμανση:

Οι παραπάνω υπολογισμοί δεν περιλαμβάνουν τόκους στεγαστικών δανείων ούτε μελλοντικές αυξήσεις τιμών, οπότε στην πράξη ο χρόνος που απαιτείται για να αποκτήσει κάποιος κατοικία μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερος.