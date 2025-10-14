Η Λετίσια Τζέιμς, η υψηλόβαθμη δικαστικός που έχει βρεθεί στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ, αψήφησε τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ και εξέφρασε δημόσια την υποστήριξή της στον Ζοράν Μαμντάνι, φαβορί για τις επερχόμενες δημοτικές εκλογές στη Νέα Υόρκη.

Στις πρώτες δηλώσεις της μετά την απαγγελία κατηγοριών εις βάρος της για υποψίες ψευδών δηλώσεων, η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης τόνισε πως δεν φοβάται «κανέναν», αφήνοντας σαφείς αιχμές προς τον Τραμπ.

«Ξέρω τι αισθάνεται κάποιος όταν δέχεται επίθεση μόνο και μόνο επειδή έκανε τη δουλειά του», είπε η Τζέιμς σε συγκέντρωση στο Μανχάταν, χαιρετώντας το πλήθος με υψωμένη γροθιά.

Η 66χρονη δικαστικός υπογράμμισε ότι θα συνεχίσει να μάχεται «εναντίον των επιθετικών πολιτικών» της Ουάσινγκτον, προσθέτοντας: «Δεν θα σταματήσω, δεν θα εγκαταλείψω και δεν θα υποκύψω. Δεν φοβάμαι κανέναν».

Οι κατηγορίες εναντίον της Τζέιμς

Σε βάρος της Τζέιμς απαγγέλθηκαν την περασμένη Πέμπτη κατηγορίες από σώμα ενόρκων στη Βιρτζίνια, με την υποψία ότι προέβη σε ψευδείς δηλώσεις για την εξασφάλιση τραπεζικού δανείου.

Η Τζέιμς, εκλεγμένη με το Δημοκρατικό Κόμμα, έχει διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις διώξεις κατά του Ντόναλντ Τραμπ και των γιων του, Ντόναλντ Τζούνιορ και Έρικ. Οι τρεις τους κρίθηκαν ένοχοι ότι, τη δεκαετία του 2010, διόγκωσαν την αξία των μετοχών του Trump Organization για να εξασφαλίσουν δάνεια με ευνοϊκότερους όρους και καλύτερες ασφαλιστικές συνθήκες.

Μετά από πολύκροτη δίκη το 2024, ο Τραμπ καταδικάστηκε σε πρόστιμο ύψους 464 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο ωστόσο ακυρώθηκε από εφετείο τον περασμένο Αύγουστο.

Η στήριξη Μαμντάνι και η πολιτική διάσταση

«Ήρθε η ώρα να δώσουμε μάχη για εσάς», δήλωσε ο 33χρονος Ζοράν Μαμντάνι, εκφράζοντας τη στήριξή του προς την Τζέιμς και κατηγορώντας την κυβέρνηση για «ανελέητη εκστρατεία αντιποίνων» εναντίον όσων της αντιτίθενται.

Οι δημοτικές εκλογές στη Νέα Υόρκη, που αναμένεται να παρακολουθήσει στενά ο Τραμπ, θα διεξαχθούν στις 4 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ο Μαμντάνι παραμένει φαβορί, με σημαντικό προβάδισμα έναντι του πρώην κυβερνήτη Άντριου Κουόμο.