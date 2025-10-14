Η Ρωσία προετοιμάζει σχέδιο που θα της επιτρέπει να αναπτύξει έως και δύο εκατομμύρια έφεδρους για να πολεμήσουν στην Ουκρανία, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Οι σχετικές τροπολογίες στη νομοθεσία αναμένεται να εγκριθούν από τη Δούμα, προσφέροντας στο Κρεμλίνο μεγαλύτερη ευελιξία στην ενίσχυση των στρατιωτικών του δυνάμεων στο μέτωπο.

Σε έναν εξαντλητικό πόλεμο φθοράς, με βαριές απώλειες και για τις δύο πλευρές, η πρωτοβουλία αυτή θα επιτρέψει στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να ανανεώσει και να ενισχύσει τη ρωσική παρουσία στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, η ρωσική δύναμη αριθμεί ήδη πάνω από 700.000 στρατιώτες, ενώ η επιστράτευση θα αφορά εφέδρους που έχουν υπογράψει εθελοντικά συμβόλαια με το υπουργείο Άμυνας.

Η νέα τροπολογία προβλέπει τη δυνατότητα επιστράτευσης εφέδρων ακόμη και σε περίοδο ειρήνης, και όχι αποκλειστικά υπό καθεστώς στρατιωτικού νόμου ή επισήμως κηρυγμένου πολέμου. Η Ρωσία εξακολουθεί να χαρακτηρίζει την εισβολή της στην Ουκρανία «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

Η ρύθμιση αυτή ενδέχεται να επιτρέψει στον Πούτιν να αποφύγει μια νέα, ιδιαίτερα αντιδημοφιλή, μαζική επιστράτευση, όπως εκείνη του Σεπτεμβρίου 2022, η οποία είχε οδηγήσει δεκάδες χιλιάδες Ρώσους να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου RBC και κρατικών μέσων ενημέρωσης που έχουν λάβει γνώση του σχεδίου, οι έφεδροι που θα κληθούν να υπηρετήσουν θα λάβουν πρόσθετες οικονομικές απολαβές.

Το μέτρο εκτιμάται πως θα είναι πιο οικονομικό για το ρωσικό κράτος, το οποίο μέχρι σήμερα δαπανά μεγάλα ποσά για την προσέλκυση εθελοντών που υπογράφουν συμβόλαια με τον τακτικό στρατό, μια πρακτική που έχει συμβάλει στην αύξηση του πληθωρισμού, σε μια περίοδο δημοσιονομικών πιέσεων.

Οι έφεδροι, οι οποίοι υποχρεούνται να συμμετέχουν σε ετήσια στρατιωτική εκπαίδευση και αμείβονται κατά τη διάρκεια της απουσίας τους από τις πολιτικές τους εργασίες, θα λαμβάνουν επιπλέον αποζημίωση όταν κληθούν, βάσει των νέων διατάξεων του νομοσχεδίου.

Το RBC ανέφερε ότι το σχέδιο τροπολογιών, το οποίο εγκρίθηκε τη Δευτέρα από κυβερνητική επιτροπή κατόπιν πρότασης του υπουργείου Άμυνας, προβλέπει ότι οι έφεδροι δεν θα μπορούν να αναπτύσσονται για διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών κάθε φορά.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας της Δούμας, Αλεξέι Ζουραβλιόφ, δήλωσε πως οι αλλαγές θα επιτρέψουν τη χρησιμοποίηση των εφέδρων, που εκτιμάται ότι ανέρχονται σε περίπου δύο εκατομμύρια, σε περισσότερες επιχειρησιακές συνθήκες απ’ ό,τι μέχρι σήμερα. «Είναι επαγγελματίες στον τομέα τους, αλλά αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εφεδρεία», είπε ο Ζουραβλιόφ στο RTVI.

«Μέχρι τώρα, ήταν δυνατή η αξιοποίηση αυτού του δυναμικού μόνο σε περιόδους στρατιωτικού νόμου ή επιστράτευσης. Εμπλεκόμαστε σε πολύ πραγματικές και μεγάλης κλίμακας πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία, αλλά επίσημα πόλεμος δεν έχει κηρυχθεί», πρόσθεσε. Μια επιπλέον τροπολογία προβλέπει επίσης τη δυνατότητα αποστολής των εφέδρων εκτός ρωσικών συνόρων.

Μόλις ο νόμος εγκριθεί —κάτι που θεωρείται τυπική διαδικασία στο αυστηρά ελεγχόμενο πολιτικό σύστημα της Ρωσίας—, ο πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας της Δούμας, Αντρέι Καρταπόλοφ, δήλωσε ότι ο Πούτιν θα μπορούσε, εφόσον το αποφασίσει, να αναπτύξει εφέδρους σε ουκρανικές περιοχές όπως η Σούμι και το Χάρκοβο.